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21.07.2021 11:28
Рубрика: Общество

Пожилым тамбовчанам предложили бесплатных сиделок

Текст: Татьяна Ткачёва (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 163(8514)
Тамбовская область стала одним из немногих регионов РФ, где жителям, которые нуждаются в постоянном уходе, предложили бесплатные услуги сиделок. Это стало возможным благодаря пилотному проекту по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Он реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Усилия властей и общественников направлены на то, чтобы немощные люди как можно дольше пребывали в домашней обстановке, а не в интернатах или пансионатах.

В 2020 году в Тамбовской области выяснили, в каком состоянии находятся граждане, которые состоят на учете как нуждающиеся в социальной помощи. В зависимости от того, насколько подопечные самостоятельны, их разделили на несколько групп. В первые три категории попали те, кому нужно помогать эпизодически: сходить в магазин за продуктами и лекарствами, заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Таких людей периодически посещают соцработники. А вот тем, кто попал в четвертую или пятую группы, нужен постоянный присмотр и уход. Иными словами - нужна сиделка.

Фото: Павел Васильев
Как национальные проекты изменили жизнь в регионах

Такая помощь за счет бюджета не была предусмотрена региональным законодательством. Поэтому его дополнили, включив в перечень социальных услуг два новых пункта: "Присмотр и уход" и "Санитарно-гигиенический уход".

- Раньше сиделку можно было пригласить только за деньги. Обходится это довольно дорого. В среднем восьмичасовое дежурство помощницы по уходу стоит две тысячи рублей. Теперь наши подопечные могут уменьшить расходы вполовину: на четыре часа в день сиделка приходит к ним бесплатно. Услуга очень востребованная, люди записываются в очередь на ее получение. У нас был список тех, кто нуждается в сиделке, и мы поделили его между четырьмя НКО, чтобы обеспечить конкуренцию и более высокое качество обслуживания, - пояснила начальник отдела кадровой и организационной работы управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Ирина Харитонова.

В прошлом году уход на дому в регионе получало 150 человек. Некоммерческим организациям, которые предоставляли своих сиделок, выделили гранты на сумму свыше 10 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Сейчас помощницы по уходу бесплатно посещают 204 жителей Тамбова и Тамбовского района. До конца 2021 года услугами смогут единовременно пользоваться не менее 375 маломобильных граждан. На оплату труда сиделок планируют направить 66 миллионов.

Фото: Photoxpress
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- Мы ведем реестр очередников и постепенно расширяем круг подопечных. Основная категория - это пенсионеры от 65 лет, но есть и инвалиды старше 18, их не так много, - сообщила заместитель директора ТОГКУ "Центр координации и развития социальной защиты" Дина Желновакова.

Чтобы войти в проект, НКО подтверждали наличие в штате именно обученных специалистов. Поэтому была разработана программа допобразования, ее прошло около 190 помощниц по уходу на базе Тамбовского госуниверситета имени Г. Р. Державина ТГУ и в АНО "Научный методический центр". По итогам обучения сиделки получили специальный сертификат.

Прямая речь

Елизавета Олескина, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности и социальной работе:

- Сейчас параллельно с большим проектом по системе долговременного ухода в России реализуется проект по участию частных медицинских организаций в оказании надомной помощи пожилым людям. Стало очевидно, что ресурса государственных поликлиник и медорганизаций не хватит, чтобы дойти до каждого нуждающегося в уходе маломобильного пожилого человека. Мы должны дать людям выбор, где получать услуги. И речь не о выборе между "отвратительным, но доступным по цене" и "приемлемым, но по цене крыла самолета". Речь о выборе между безопасными и достойными поставщиками, независимо от финансовых возможностей клиента. Я уверена, что только при сотрудничестве государства, бизнеса, НКО и общества можно создать достойную систему долговременного ухода.

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