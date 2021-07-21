Разработчик объяснил название нового истребителя

Название Checkmate разработанного в России легкого истребителя переводится с английского как "Шах и мат". На русском машина пока называется ЛТС (легкий тактический самолет), но в будущем, возможно, у нее появится и другое имя.

- Пользуясь шахматными терминами, ЛТС - легкая "конница", способная делать неожиданные ходы и решать ход партии, - приводит РИА Новости слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Презентация самолета состоялась в первый день МАКС-2021. малозаметный сверхзвуковой Chekmate ориентирован в первую очередь на иностранных заказчиков и может адаптироваться под их пожелания. Цена истребителя составит 25-30 миллионов долларов, на мировом рынке ему предстоит конкурировать с китайскими машинами пятого поколения.

В России самолет может получить индекс Су-75 - на это намекал номер на борту представленного в Жуковском прототипа.

- 75 - это 57 наоборот. Счастливое число, - заметил заместитель генерального конструктора истребителя Алексей Булатов.