С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси

С 1 августа в Москве начнет работать система мониторинга такси. Водители обязаны будут регистрироваться в системе. По мнению городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, такой контроль поможет снизить число нарушений таксистами.

Как сообщает пресс-служба дептранса, "ввод системы не повлечет коллапса, но обезопасит и пассажиров, и легальный рынок от злостных нарушителей". Зарегистрироваться в системе мониторинга можно быстро и просто, это не требует никаких финансовых затрат. В дептрансе говорят, что система способна отслеживать прохождение ежедневного медосмотра водителем, своевременный техосмотр машины и не даст таксистам перерабатывать сверх безопасных для концентрации за рулем норм.

Система мониторинга уже работает в Москве в тестовом режиме, а с 1 августа становится обязательной для всех водителей такси.