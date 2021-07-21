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21.07.2021 16:33
Рубрика: Власть

Собянин осмотрел в Солнцево новый Ледовый дворец и ход реконструкции поликлиники

Текст: Любовь Проценко

Одновременно со строительством жилья по программе реновации в столице идет и создание всей городской инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни москвичей. С ходом обновления района Солнцево познакомился в среду, 21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым делом глава города оценил новый дом по улице Щорса,15, в который переезжают жители попавших под снос трех пятиэтажек с Боровского проезда. 24-этажная новостройка с элегантным фасадом из керамогранита черного, белого и серого цветов видна издалека. Осмотрев ее, глава города сказал:

"Реновация пришла в Солнцево - первый дом заселяется по этой программе. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят - здесь много стартовых площадок. Поздравляю с новосельем".

Всего в Солнцево переезда ждут почти семь с половиной тысяч жителей района, в котором в эту программу включены 43 дома. В новостройке на улице Щорса, построенной по индивидуальному проекту, 260 квартир, безбарьерная среда, подземный паркинг на 124 места, в который можно спуститься на лифте с любого этажа. Квартиры отделаны по классу комфорт, как того и требует Московский стандарт реновации. В каждой из них установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Словом, регулировать погоду в доме хозяева смогут сами, не открывая форточек и тем самым не отапливая улицу. Это позволит им существенно сократить расходы на коммуналку, а эксплуатирующей организации - на содержание дома. Безопасность в здании обеспечат современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Как доложил мэру гендиректор компании-застройщика концерна "КРОСТ" Алексей Добашин, 90% жильцов, которым предложили квартиры в новостройке, сразу дали свое согласие на переселение, что говорит о качестве проделанных работ. Ирине Елмановой с девятнадцатилетней дочерью, например, очень понравилась их новая двухкомнатная квартира на 19-м этаже, в которую они переехали с четвертого этажа "хрущобы". Вроде и там была двушка, и тут две комнаты, но разве их сравнишь, радуются женщины: в новой квартире - 57 "квадратов", а в старой с ее низкими потолками было всего 44! У их соседей - семьи Павла Никотина и Эльвиры Кукушкиной с двумя маленькими сыновьями - прежняя квартира была еще меньше - всего 40 квадратных метров, а новая - тоже 57 "квадратов" на 14 этаже.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин открыл еще четыре здания городских поликлиник после реконструкции

До метро из нового дома жильцы смогут дойти за 20 минут пешком по живописному парку вдоль берега Малого Солнцевского пруда или за пять минут доехать на автобусе. В шаговой доступности расположены консультативно-диагностический центр, большое количество школ, детсадов, магазинов, предприятий сферы услуг. А недавно на улице Авиаторов в своем же районе появился новый Ледовый дворец, где можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием, гимнастикой или просто физкультурой для поддержания здоровья. А в августе завершится и комплексная реконструкция поликлиники на Солнцевском проспекте, которая началась год назад в рамках программы модернизации столичных поликлиник.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, всего по программе реновации, принятой в 2017-м году, на западе столицы построено уже 16 домов. В целом по городу - уже 128, а еще 305 строится. За пятнадцать лет планируется переселить в новые дома более миллиона москвичей.

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