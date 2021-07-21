Собянин: Реновация пришла в Солнцево

Первую заселяемую в рамках программы реновации новостройку в столичном районе Солнцево осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь новоселья начались с улицы Щорса.

"Реновация пришла в Солнцево - первый дом заселяется по этой программе. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят - здесь много стартовых площадок. Поздравляю с новосельем", - сказал глава города.

Всего в Солнцеве переезда ждут почти семь с половиной тысяч жителей района, в котором в эту программу включены 43 дома. Самый первый дом, построенный для обитателей устаревших и морально, и физически пятиэтажек, представляет собой 24-этажное здание, построенное по индивидуальному проекту. В нем 260 квартир, безбарьерная среда, подземный паркинг. На первом этаже - технические помещения и офисы. Безопасность в доме обеспечивают современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Как доложил мэру гендиректор компании-застройщика концерна "КРОСТ" Алексей Добашин, 90% жильцов, которым предложили квартиры в новостройке, сразу дали свое согласие на переселение, что говорит о качестве проделанных работ.