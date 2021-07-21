Стало известно, когда жара вернется в Москву

Гидрометцентр России спрогнозировал возвращение жары в столичный регион на следующей неделе.

Как рассказал РИА новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, существует повышенная вероятность того, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится.

В столичном регионе температура воздуха поднимется до +25 градусов и выше, но не достигнет отметки +30 градусов.

Напомним, что ранее Вильфанд пообещал понижение температуры воздуха в столичном регионе с 22 июля - воздух в дневные часы не прогреется выше +20...+22 градусов.