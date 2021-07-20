"Обвал холода" после аномальной жары пообещал москвичам Вильфанд

"Обвал холода" после длительного периода жары пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мощный антициклон над центром европейской части России начал разрушаться, уступая место атмосферному вихрю с Атлантики. Холодный фронт с севера станет причиной понижения температуры воздуха сразу на 10 градусов. "Ветра будут северные, действительно холодные. Если бы не активное летнее солнце, похолодание было бы еще более ощутимым ", - подчеркнул синоптик (цитата по ТАСС).

Типичное "московское лето" начнется в столице 22 июля. Столбик термометра будет опускаться ниже отметки +20 градусов, воздух станет свежим, можно будет "дышать полной грудью".