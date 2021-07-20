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20.07.2021 02:07
Рубрика: Общество

"Обвал холода" после аномальной жары пообещал москвичам Вильфанд

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Обвал холода" после длительного периода жары пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Мощный антициклон над центром европейской части России начал разрушаться, уступая место атмосферному вихрю с Атлантики. Холодный фронт с севера станет причиной понижения температуры воздуха сразу на 10 градусов. "Ветра будут северные, действительно холодные. Если бы не активное летнее солнце, похолодание было бы еще более ощутимым ", - подчеркнул синоптик (цитата по ТАСС).

Типичное "московское лето" начнется в столице 22 июля. Столбик термометра будет опускаться ниже отметки +20 градусов, воздух станет свежим, можно будет "дышать полной грудью".

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