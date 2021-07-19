Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг

В Гидрометцентре предупредили о существенном похолодании в центре европейской части России.

"Меняется режим погоды, циркуляция меняется. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение - 27-29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно. И в понедельник, и во вторник будут дожди", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что похолодание будет плавным. К четвергу температура воздуха понизится до 17-20 градусов.

"Вообще, температура 22-24 - это нормально для третьей декады июля", - говорит синоптик.

Ранее сообщалось, что предстоящее похолодание связано с североатлантическим циклоном, который начнет оказывать влияние на погоду в ЦФО уже во второй половине дня 19 июля. В небе вырастут "башенки" грозовых облаков. Прогнозируются ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.