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21.07.2021 23:40
Рубрика: Экономика

Управляющие компании в Новой Москве накопили миллионные долги

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 164(8515)
Самые большие долги за потребленные энергоресурсы в Москве накопились у семи управляющих компаний Троицкого и Новомосковского округов. В общей сложности они задолжали энергетикам почти 398,3 миллиона рублей. Это почти треть от общего долга всех столичных УК.

В должниках ходят семь управляющих компаний. В зоне их ответственности - 254 многоквартирных дома, где проживают более полумиллиона человек. И, как отмечают специалисты, долги ТиНАО постоянно растут. Одна из самых сложных ситуаций складывается в поселении Щербинка, где работают "Остафьево" и "Жил-Комфорт". Общий долг этих компаний за поставленные тепло и горячую воду превышает 155 миллионов рублей. Немногим лучше ситуация в Первомайском поселении, где управляющая 24 многоквартирными жилыми домами компания "Комфорт-Сервис" не выплатила поставщикам энергоресурсов 93,6 миллиона. "По закону мы не можем прекратить поставку горячего водоснабжения в жилые дома, и управляющие компании этим пользуются. Но отсутствие оплаты осложняет подготовку к новому отопительному периоду", - рассказывает "РГ" директор филиала N 11 "Горэнергосбыт" Московской объединенной энергетической компании Андрей Дмитриевский. -Мы используем все возможные правовые механизмы улучшения ситуации с платежами". Как правило, в досудебном порядке достичь взаимопонимания с УК не удается, вот и сейчас энергетики пошли в Арбитражный суд. Как напомнили "РГ" в пресс-службе МОЭК, в 2020 году в судах различных инстанций компания выиграла свыше 1,6 тысячи дел против потребителей-должников на сумму более 14 миллиардов рублей. Возбуждено около десятка уголовных дел по фактам мошенничества УК. Но самая эффективная мера борьбы с неплательщиками - лишение их лицензии. Ведь накапливать миллионные долги недобросовестным компаниям позволяет тактика оплаты только в ходе судебного преследования: суд идет до 12 месяцев и накануне вынесения решения в пользу МОЭК компании оплачивают исковую сумму, после чего суд в иске отказывает. При этом общий долг растет.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Долг за коммунальные услуги в 1,3 трлн рублей копился более 20 лет

Однако не только энергетики должны бороться, но и сами жители, считает директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева. По ее словам, привыкая копить долги, компания перестает вкладывать средства в уход за обслуживаемым домом, а потом исчезает с деньгами. "Чтобы этого не произошло, жителям нужно самим следить за работой УК, - убеждена эксперт. - Каждый год надо требовать отчетность о полученных и потраченных деньгах. А при первых долгах - обращаться в прокуратуру и Мосжилинспекцию".

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