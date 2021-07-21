В Большом театре поставили оперу Генделя

Над постановкой "Ариоданта" Генделя на Новой сцене Большого театра, премьера которой состоится 22 июля, работали американский режиссер Дэвид Олден и итальянский дирижер Джанлука Капуано. Партию шотладнской принцессы Гиневры, возлюбленной главного героя, репетирует сопрано Альбина Латипова, которая рассказала "РГ" о предстоящей премьере и работе в представительной международной команде солистов.

Вы впервые поете в опере Генделя, которые не так часто ставятся на российской сцене. Трудно попасть в волну его музыки?

Альбина Латипова: Когда берешь клавир любой оперы, будь то Чайковский или Россини, всегда приходится преодолевать определенные сложности, привыкать к неизвестной прежде музыке, постепенно ее впевать. С Генделем все усложнилось, когда приехал дирижер и мы узнали, что темпы должны быть в два-три раза быстрее, чем мы учили, они казались на грани фантастики. Но шаг за шагом мы справились, все стало получаться.

После привычных нам сюжетов Верди, Бизе и Пуччини оперы Генделя открывают какие-то другие далекие миры. Насколько экзотичен этот материал для сегодняшнего дня?

Альбина Латипова: Мне интересно все. Любое новое я воспринимаю как возможность поучиться, найти что-то для себя. У меня не такой большой сценический опыт, и мне еще ничего не успело приесться. Тем более для моего типа голоса не так много партий, где можно развернуться как драматической актрисе. А у моей героини Гиневры в этой опере Генделя столько перипетий! Если в первом акте она порхает от счастья, от любви к своему Ариоданту, то в конце спектакля она уже смиряется со своей тяжкой участью, готовая уйти в мир иной.

Есть вердиевские, вагнеровские, пуччиниевские певцы. А что такое генделевский певец, вы поняли?

Альбина Латипова: У генделевского певца должны быть на высоте чувство темпа и трудоспособность. Но ведь это необходимо и для освоения стиля любого другого композитора. Многие мои коллеги не допускают мысли, что могли бы петь Генделя, даже не пытаются пробовать. Но я уверена, если попробуют, то все получится и это принесет много пользы: сразу удлинится дыхание, выстроится вокальная позиция. Мы все открыли для себя удивительный момент: что генделевские колоратуры удобнее петь в движении, на сцене, чем в классе, где было намного сложнее.

В постановке задействован международный состав певцов: легко было работать в таком ансамбле?

Альбина Латипова: Все наши зарубежные коллеги очень позитивные люди, нам очень комфортно работать вместе. У меня с самого начала репетиций было желание поучиться у них. Они - мастера, поющие барочную музыку не в первый раз. Я мечтала посмотреть, как работает вживую французский контратенор Кристоф Дюмо, которого я прежде слышала в записях, и это оказалось просто фантастикой. Я получаю огромное наслаждение от работы.

Темпы в Генделе оказались в два-три раза быстрее, чем мы учили

А как сложился контакт с режиссером? У Дэвида Олдена, говорят, очень непростой характер.

Альбина Латипова: Да, нас пугали Олденом, что он жутко требовательный, но на деле все оказалось намного спокойнее. У него все очень четко спланировано, продумано, нет такого, чтобы он стоял над тобой и думал, что бы еще такого придумать в этой сцене. Но у каждого из двух составов исполнителей выстраиваются два разных спектакля.

Постановка не оттолкнула вас своим радикализмом?

Альбина Латипова: Привязки к какому-то определенному времени я в ней не вижу, у каких-то персонажей костюмы исторические, у кого-то - довольно современные. Я это объяснила для себя так, что цель режиссера - показать, что не важно, какое время на дворе: схожие проблемы могут возникать в любую эпоху.

Большой театр восполняет колоссальный пробел в области опер Генделя и делает это с исключительным успехом от проекта к проекту. Музыкальный руководитель этой постановки приглашен специально из Италии.

Альбина Латипова: У маэстро есть четкое видение, какой должна быть эта музыка. В его манере нет никакой диктатуры, что здесь должно быть только так и не иначе. Он очень заразительный, энергичный. Вообще опера Генделя звучит очень современно. Наш дирижер любит повторять: "Да тут просто рок!", начиная изображать, как играет на электрогитаре. Для меня это тоже было открытием. У меня от музыки Генделя в его исполнении возникает ощущение, будто я засунула пальцы в розетку. •

Справка "РГ"

Альбина Латипова родилась в Казани. Окончила Казанский музыкальный колледж им. В.А. Аухадеева и вокальный факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Г.А. Писаренко). В 2016 г. участвовала в проекте "Молодые певцы" в рамках Зальцбургского фестиваля. В 2017 г. дебютировала в Большом театре в партии Барбарины ("Свадьба Фигаро" Моцарта). С декабря 2017 г. - солистка оперной труппы Большого театра.