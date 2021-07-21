В Орле новый инсулин ухудшил здоровье детей

В Орловской области нарушили права трех сотен детей с сахарным диабетом. Им стали выдавать новый препарат, из-за которого состояние пациентов ухудшилось. Прокуратура подала иски в суд, требуя, чтобы ребят обеспечили проверенным лекарством.

На 2021 год департамент здравоохранения региона приобрел для детей препарат ультракороткого инсулина новой марки. Ранее лекарство закупали у другого производителя - его продукция подходила большинству ребят. Следуя ФЗ N 44 "О контрактной системе...", в конкурсной документации указывали международное непатентованное наименование (МНН) лекарства. Но препарат с таким составом был на рынке всего один. У врачей и пациентов не было сомнений в том, что именно его и привезут. В конце 2020-го появилось альтернативное лекарство. По МНН оно такое же, но по эффективности, как оказалось, нет.

Председатель орловского областного диабетического общества Ольга Ермакова рассказала, что прием нового инсулина стал приводить к ухудшению здоровья детей. Компенсация показателей глюкозы стала хуже. В федеральных медицинских центрах ребятам назначали конкретный препарат, и замена его на аналог произошла без согласования с врачами.

Жалобы от родителей поступили в прокуратуру и региональный штаб Народного фронта. Проверка показала, что электронный аукцион на поставку инсулина был проведен с нарушениями. Несмотря на наличие у ряда детей медицинских показаний к применению конкретного препарата инсулина, департаментом здравоохранения Орловской области не воспользовался возможностью закупить инсулин по торговому наименованию, сообщили в прокуратуре региона. Эта возможность предусмотрена в законе.

Более того, федеральные ведомства не раз разъясняли, что проводить госзакупки инсулина нужно именно так - называя конкретную марку лекарства. Росздрав в письме от 15 октября 2007 года указывал, что различные торговые наименования инсулинов несовместимы между собой и не взаимозаменяемы. ФАС в письме от 16 октября 2007 года подтвердила, что размещение заказа на поставку инсулинов может производиться с указанием торговых наименований без сопровождения их словами "или эквивалент" в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ N 44.

- В адрес первого зампредседателя правительства Орловской области внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Поставлен вопрос об организации закупок для приобретения необходимого детям препарата. Также в суд направлены исковые заявления с требованием обязать департамент здравоохранения обеспечить детей требуемыми расходными материалами, - пояснила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Прямая речь

Константин Бобраков, эксперт ОНФ в Орловской области, кандидат медицинских наук:

- Перевод детей на инсулин всегда проходит непросто. При выходе новых препаратов необходимо обсуждать этот вопрос с профессиональными и пациентскими сообществами. Департаменту здравоохранения нужно организовать работу врачебных комиссий для скорейшего принятия решений по обеспечению детей препаратами ультракороткого инсулина по торговому наименованию - в связи с наличием показаний. Перевод пациентов с сахарным диабетом на новые препараты должен осуществляться в стационарах.