В Орле новый инсулин ухудшил здоровье детей

Новости

Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при наводнении в Хэнани нет 12:14
Съемки "Американской истории ужасов" остановлены из-за коронавируса 12:02
СК забрал из полиции материалы по избиению сына Стаса Пьехи 12:00
ЦСКА предложил контракт Капризову 11:58
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым 11:58
Мавзолей Ленина 24 июля будет закрыт для посетителей 11:56
Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года 11:44
Оперштаб: В Москве выявлено 3 254 новых случая COVID-19 11:42
Аксенов назвал условие закрытия Крыма в разгар турсезона 11:38
В Беларуси повысят возрастной ценз для кандидата в президенты 11:32
Кабмин выделил 222 млн рублей на водоснабжение в Крыму 11:27
Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитов 11:21
Общественная палата РФ посодействует вакцинации наблюдателей на выборах 11:20
Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море 11:19
Петербуржец установил рекорд, проплыв по Ладоге 42 километра 11:16
В Евпатории выявили более 600 нелегальных гостевых домов 11:11
Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы 11:05
Экс-премьер Украины ответил согражданам, мечтающим о распаде России 10:57
В Сеть заранее слили новый трейлер фильма "Веном 2" 10:56
"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 11:44
Рубрика: Общество

В Орле новый инсулин ухудшил здоровье детей

Текст: Ольга Мельникова (Орел)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 163(8514)
В Орловской области нарушили права трех сотен детей с сахарным диабетом. Им стали выдавать новый препарат, из-за которого состояние пациентов ухудшилось. Прокуратура подала иски в суд, требуя, чтобы ребят обеспечили проверенным лекарством.

На 2021 год департамент здравоохранения региона приобрел для детей препарат ультракороткого инсулина новой марки. Ранее лекарство закупали у другого производителя - его продукция подходила большинству ребят. Следуя ФЗ N 44 "О контрактной системе...", в конкурсной документации указывали международное непатентованное наименование (МНН) лекарства. Но препарат с таким составом был на рынке всего один. У врачей и пациентов не было сомнений в том, что именно его и привезут. В конце 2020-го появилось альтернативное лекарство. По МНН оно такое же, но по эффективности, как оказалось, нет.

Фото: Александр Корольков
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина

Председатель орловского областного диабетического общества Ольга Ермакова рассказала, что прием нового инсулина стал приводить к ухудшению здоровья детей. Компенсация показателей глюкозы стала хуже. В федеральных медицинских центрах ребятам назначали конкретный препарат, и замена его на аналог произошла без согласования с врачами.

Жалобы от родителей поступили в прокуратуру и региональный штаб Народного фронта. Проверка показала, что электронный аукцион на поставку инсулина был проведен с нарушениями. Несмотря на наличие у ряда детей медицинских показаний к применению конкретного препарата инсулина, департаментом здравоохранения Орловской области не воспользовался возможностью закупить инсулин по торговому наименованию, сообщили в прокуратуре региона. Эта возможность предусмотрена в законе.

Более того, федеральные ведомства не раз разъясняли, что проводить госзакупки инсулина нужно именно так - называя конкретную марку лекарства. Росздрав в письме от 15 октября 2007 года указывал, что различные торговые наименования инсулинов несовместимы между собой и не взаимозаменяемы. ФАС в письме от 16 октября 2007 года подтвердила, что размещение заказа на поставку инсулинов может производиться с указанием торговых наименований без сопровождения их словами "или эквивалент" в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ N 44.

- В адрес первого зампредседателя правительства Орловской области внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Поставлен вопрос об организации закупок для приобретения необходимого детям препарата. Также в суд направлены исковые заявления с требованием обязать департамент здравоохранения обеспечить детей требуемыми расходными материалами, - пояснила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Прямая речь

Константин Бобраков, эксперт ОНФ в Орловской области, кандидат медицинских наук:

- Перевод детей на инсулин всегда проходит непросто. При выходе новых препаратов необходимо обсуждать этот вопрос с профессиональными и пациентскими сообществами. Департаменту здравоохранения нужно организовать работу врачебных комиссий для скорейшего принятия решений по обеспечению детей препаратами ультракороткого инсулина по торговому наименованию - в связи с наличием показаний. Перевод пациентов с сахарным диабетом на новые препараты должен осуществляться в стационарах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19