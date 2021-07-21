В Орле полицейского заподозрили в краже вещдоков

В Орле сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела об исчезновении вещественных доказательств. В СУ СКР по региону сообщили, что были украдены табачные изделия, которые стали вещдоками по одному из уголовных дел.

Как отметили в ведомстве, подозреваемым в этой краже стал сотрудник полиции. Его задержали, а на допросе он сам не только признался в преступлении, но и показал на месте, как он совершил эту кражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Решение об аресте подозреваемого в краже пока не принято.

В региональной УМВД, комментируя ситуацию с кражей вещдоков, пояснили, что подозреваемым стал сотрудник Отдельного батальона конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Орлу. Факт его противоправной деятельности был выявлен оперативниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

"В случае подтверждения вины сотрудника, он будут уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в УМВД по Орловской области.