В Орле полицейского заподозрили в краже вещдоков

Новости

Путин поручил обеспечить погорельцев новым жильем до холодов 17:46
В регионах с большой площадью лесов контроль над ними может забрать центр 17:36
Евгений Зиничев: С начала года в России зафиксировано 11 тысяч пожаров 17:26
Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса 17:22
Кремль еще не ознакомился с письмом юного австрийца к Путину 17:17
В Совфеде сообщили о росте числа детских лагерей в программе кешбэка 17:14
В поймах Нижнего Дона выявили почвенные загрязнения 17:13
Путин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России 16:58
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями 16:58
За сутки ликвидированы 106 лесных пожаров, еще 279 продолжают тушить 16:47
Вирусолог оценил сообщения о пользе полыни при лечении COVID-19 16:47
Даниэль Бентли Александр и Цветана: Какие имена дают младенцам в Омске 16:38
Собянин осмотрел в Солнцево новый Ледовый дворец и ход реконструкции поликлиники 16:33
Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет 16:31
В Совфеде проконтролируют меры поддержки цветоводов 16:29
В каждом крупном городе будут открыты церковные центры гуманитарной помощи 16:25
Сотрудников метро Казани задержали за майнинг-ферму на подстанции 16:16
Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина" 16:09
Госдума передала в ПА ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела РФ 16:01
Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили рекордные значения 15:50
Россиянина задержали при въезде в Латвию по подозрению в отмывании денег 15:46
Матвиенко: Собор в Казани станет одним из символов духовного возрождения 15:41
Названы регионы, где больше всего застройщиков-нарушителей 15:41
Доля контрафакта в табачной промышленности снизилась до 10% 15:40
Минниханов и Шаймиев удостоены наград РПЦ 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

В Орле полицейского заподозрили в краже вещдоков

Текст: Анна Скрипка (Орел)

В Орле сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела об исчезновении вещественных доказательств. В СУ СКР по региону сообщили, что были украдены табачные изделия, которые стали вещдоками по одному из уголовных дел.

Фото: Пресс-центр МВД России
Полицейские в Севастополе задержали подозреваемых в квартирных кражах

Как отметили в ведомстве, подозреваемым в этой краже стал сотрудник полиции. Его задержали, а на допросе он сам не только признался в преступлении, но и показал на месте, как он совершил эту кражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Решение об аресте подозреваемого в краже пока не принято.

В региональной УМВД, комментируя ситуацию с кражей вещдоков, пояснили, что подозреваемым стал сотрудник Отдельного батальона конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Орлу. Факт его противоправной деятельности был выявлен оперативниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

"В случае подтверждения вины сотрудника, он будут уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в УМВД по Орловской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину
В Госдуме назвали психозом намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров
СК показал роскошный особняк главы ГИБДД Ставрополья