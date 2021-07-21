Новости

На МАКС показали экспортный вариант системы РЭБ "Рычаг" 14:41
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области 14:32
СМИ: С помощью программы Pegasus могли прослушивать глав ряда стран и организаций 14:30
Розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID возобновлен в Москве 14:28
Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест 14:28
Колокольцев поздравил ветерана из Красноярска со столетием 14:26
Бывшие уголовники-экстрасенсы обманули москвичку на 1,1 миллиона рублей 14:16
Вдвое увеличилось число москвичей, желающих переделать свои квартиры 14:16
Исследование: Почти 40% продовольствия в мире оказывается в отходах 14:14
В Подмосковье мошенник дистанционно похитил 780 тысяч рублей 14:04
Что представила Беларусь на МАКС-2021 14:00
Украина перебросила войска к границе с Россией 13:57
Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами 13:49
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
Полузащитник "Краснодара" Олссон перешел в "Андерлехт" 13:07
В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 13:05
Кремль не будет усиливать безопасность после сообщений о слежке за Макроном 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мошенник дистанционно похитил 780 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В Одинцовском городском округе у 49-летнего местного жителя выманили более 780 тысяч рублей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Банк России объяснил, как вернуть украденные мошенниками деньги

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобиля-манипулятора с бурильно-крановой установкой, договорился с продавцом о покупке и перевел деньги в качестве предоплаты. Продавец по телефону попросил подождать, когда товар доставят из-за границы до порта Владивосток. После этого он перестал выходить на связь.

Полицейские вычислили и задержали 23-летнего жителя Приморского края, который дал признательные показания. Деньгами заказчика он распорядился по своему усмотрению.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Рослесхоз выступил против приватизации лесов
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров
СК показал роскошный особняк главы ГИБДД Ставрополья