В Подмосковье мошенник дистанционно похитил 780 тысяч рублей

В Одинцовском городском округе у 49-летнего местного жителя выманили более 780 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобиля-манипулятора с бурильно-крановой установкой, договорился с продавцом о покупке и перевел деньги в качестве предоплаты. Продавец по телефону попросил подождать, когда товар доставят из-за границы до порта Владивосток. После этого он перестал выходить на связь.

Полицейские вычислили и задержали 23-летнего жителя Приморского края, который дал признательные показания. Деньгами заказчика он распорядился по своему усмотрению.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.