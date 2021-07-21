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21.07.2021 01:32
Рубрика: Экономика

В спальных районах столицы благоустроят улицы и парки

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 163(8514)
В ближайшие месяцы москвичам предстоит увидеть обновленными не центральные улицы столицы, как это зачастую происходило раньше, а окраины.
В Новокосине возле Салтыковского лесопарка появятся новые детские и спортивные площадки. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы В Новокосине возле Салтыковского лесопарка появятся новые детские и спортивные площадки. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы
В Новокосине возле Салтыковского лесопарка появятся новые детские и спортивные площадки. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы

В спальных районах появятся новые бульвары, пешеходные зоны, площади и зоны отдыха. Например, в Новогирееве приведут в порядок один из самых маленьких городских проспектов, а в Некрасовке обновят популярный среди местных жителей парк. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

Качели на проспекте

Фото: Александр Корольков
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Столицу сейчас благоустраивают преимущественно в рамках программы "Мой район" - она пришла на смену "Моей улице". Только в этом году благодаря ей отремонтируют более двух тысяч дворов и больше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств.

К примеру, в Новокосине приведут в порядок территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. "Она притягивает и москвичей, и жителей Подмосковья, но сегодня не очень подходит для прогулок и отдыха, - рассказал на днях мэр столицы Сергей Собянин. - Дорожки не имеют мощения, нет освещения и мест для отдыха. Зато есть пруд, который летом пересыхает и превращается в большую лужу. В рамках благоустройства на этой территории будет создан новый уютный парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треком и скейт-парком. По просьбам жителей обязательно появится и площадка для выгула собак". По словам градоначальника, приведут в порядок и местный пруд, а еще высадят новые деревья и кустарники, в том числе аронию, рябину, жимолость, лещину и боярышник.

А в Новогирееве местные жители скоро смогут прогуляться по новой пешеходной зоне. Она протянется от железнодорожной платформы Новогиреево до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева. Несмотря на статус проспекта, это небольшая улочка, где проезжая часть целиком занята трамвайными путями. Тротуары узкие, к тому же их нередко превращают в стихийные парковки. Люди порой вынуждены ходить прямо по путям, что неудобно и небезопасно.

А на 3-м проспекте Новогиреева москвичи смогут отдохнуть на садовых качелях. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы

Все это и должно исправить благоустройство. Тротуары тут расширят и замостят плиткой, а от трамвайных путей их отгородят деревья и кустарники. Они же не позволят бросать здесь автомобили, зато новые парковочные места сделают во дворах. Там же установят дополнительные детские и спортивные площадки. А на проспекте появятся садовые качели. Обновят и остановки - ждать трамвай можно будет в современных павильонах.

Ворота в Некрасовку

В Рязанском районе столицы в этом году реализуют сразу три проекта по благоустройству. Рядом со станцией электричек Плющево обновят одноименный парк - он появился всего 10 лет назад, но за это время стал здешней точкой притяжения. Поскольку сюда нередко приходят заняться спортом, в планах - сделать воркаут-площадку и велодорожку. Обновят и детские площадки, опоры освещения, отремонтируют дорожки, посадят новые цветы и кустарники. Построят и площадку для выгула собак.

Такие входные арки сделают в парке "Некрасовский бульвар" - он популярен среди местных жителей. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы

От той же станции Плющево к Рязанскому проспекту ведет пешеходный маршрут, который тоже ждет обновление, - здесь, например, станет светлее за счет уличных светильников. Займутся рабочие и пешеходным маршрутом, ведущим от 1-й Новокузьминской улицы до сквера им. Федора Полетаева. "Маршрут популярный, им пользуются пассажиры станции метро "Рязанский проспект", - объяснил в своем блоге Сергей Собянин. - В ходе благоустройства сделаем так, чтобы дорога от метро до дома была удобной. Кроме того, обустроим детские и спортивные площадки, места для игры в настольный теннис".

Еще одним местом притяжения станет больше и в Некрасовке. Здесь обновят парк "Некрасовский бульвар". Помимо привычных новых светильников, озеленения и спортивных площадок планируется устроить альпийские горки, а на входе поставить арт-объекты в виде входных арок.

В Ново-Переделкине приведут в порядок сквер с прудом на улице Федосьино. Фото: Пресс-служба правительства города Москвы

Добавится приятных мест для прогулок и в Западном округе. К примеру, в Солнцеве обновится территория, прилегающая к районному отделу ЗАГС. Там обустроят фотозону с беседкой, коваными качелями и арт-объектами, фонтан со светодинамической подсветкой и живописную дорожку, ведущую к набережной Терешковского пруда. Такие новации наверняка оценят не только молодожены, но и все жители района.

Кстати

А у нас во дворе

Фото: Олеся Курпяева
Из чьего кармана оплачиваются шлагбаумы в московских дворах

Узнать новости программы "Мой район" в целом и своего района в частности можно на сайте mos.ru/moi-raion. А о том, как изменятся те или иные общественные пространства в этом году, подробно рассказывает в своем блоге мэр Сергей Собянин - ищите его посты по адресу sobyanin.ru.

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