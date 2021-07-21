Вдвое увеличилось число москвичей, желающих переделать свои квартиры

В первом полугодии этого года жители столицы подали 16 тыс. заявлений на согласование перепланировки. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году была переведена в электронный вид госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки.

Теперь в личном кабинете на сайте mos.ru можно в любое удобное время подать заявление и направить необходимые документы, а после отследить статус рассмотрения заявки.