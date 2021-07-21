В Воронеже создали прибор, который поставит диагноз по запаху кожи

В Воронеже создали прибор, который определяет предрасположенность к сахарному диабету и другим серьезным заболеваниям по запаху кожи. Устройство уже испытали в детской больнице. На его основе планируют выпустить "гаджет здоровья" для массового использования.

Летучие соединения, которые выделяет организм человека, изучают во всем мире. Известны биомаркеры онкологических заболеваний, нарушений в работе печени и поджелудочной железы. Обычный нос их не уловит. А вот электронный "нос-диагност" с газовыми сенсорами - вполне. Разработкой подобных устройств в Воронежском госуниверситете инженерных технологий (ВГУИТ) занимаются 25 лет. Некоторые приборы успешно применяются при экспертизе качества мебели, игрушек и стройматериалов. В последние годы ученые сосредоточились на медицинских задачах.

Так появился сканер биомолекул - небольшой цилиндр и специальная программа для анализа данных. Результат выводится на экран в виде "звезды" с лучами разной длины - или круговой диаграммы, каждый сектор которой говорит о состоянии той или иной системы органов. Зеленый цвет - все нормально. Желтый - сигнал о сбоях. Красный - срочно к врачу!

"Обучали" сканер на пациентах в нескольких стационарах Воронежа. Пробовали разные виды биоматериала (например, кровь или мочу), но оптимальным вариантом оказалась кожа: брать пробы не нужно, достаточно в течение минуты поводить трубкой над рукой пациента. Упор сделали на работе в эндокринологическом отделении детской больницы при медуниверситете.

Ожирение, диабет второго типа и гипертония стремительно молодеют, поэтому важно вовремя заметить характерные нарушения метаболизма

- В мониторинге участвовало три десятка ребят, было проведено более 700 измерений. Некоторых детей мы наблюдаем два или три года - они ведь ложатся в больницу регулярно, - рассказала профессор РАН, доктор химических наук, завкафедрой ВГУИТ Татьяна Кучменко. - Мы выделили показатели запаха кожи, которые типичны для здорового ребенка, ребенка с ожирением и подозрением на диабет второго типа, ребенка с диабетом первого типа. Сенсоры могут распознавать летучие соединения, которые указывают на повышенный уровень стресса, проблемы с ЖКТ, скрытые воспаления - когда сам человек никаких болезненных ощущений еще не испытывает.

Педиатр-эндокринолог детской больницы при ВГМУ Дарья Менжулина отметила, что сканер биомолекул удобен для первичной диагностики: инвазивное вмешательство не требуется, результаты готовы через 10-15 минут. Речь идет не о том, чтобы заменить лабораторные исследования, а скорее о том, чтобы проводить их прицельно.

- Прибор может ускорить диспансеризацию. Стандартно пациенту назначают ряд общих анализов. И нужно ждать результатов из лаборатории, чтобы понять, к какому узкому специалисту дать направление. Здесь мы сразу видим патологию или предрасположенность к ней, - пояснила Менжулина. - Ожирение, диабет второго типа и гипертония стремительно молодеют. Поэтому важно вовремя заметить характерные нарушения метаболизма.

В вузе уверены, что аналогов сканеру пока нет, и испытывают его упрощенную версию с одним сенсором. Приборы раздали добровольцам, их отзывы помогают улучшить программное обеспечение.

"Нос-диагност" для чемпиона

Студентка ВГУИТ Евгения Доровская выиграла грант на разработку наручного трекера - чтобы результаты экспресс-диагностики можно было увидеть через мобильное приложение (по типу шагомера или фитнес-трекеров, которыми пользуются многие обладатели смартфонов).

В тест-драйве участвует временная чемпионка мира по боксу по версии WBC Татьяна Зражевская. Однажды "нос-диагност" показал, что у нее началось воспаление. Хотя ни спортсменка, ни врачи признаков этого не замечали. Когда появились боли - поняли, что у девушки обострилась старая травма.

- Бывает, человек говорит: "Ой, я целый день не ел и не хочу, мне хорошо". А те вещества, которые выделяются через кожу, сигналят о том, что желчному пузырю и печени плохо, - рассказала Татьяна Кучменко. - В прошлом году я "сканировала" этим прибором свою маму, у которой "болело все". Ну, в 80 лет это неудивительно. Если бы мы пошли обследоваться с нуля, то потратили бы на анализы и процедуры не меньше недели. Прибор показал, что проблема может быть связана с желудком и поджелудочной железой. Визит к гастроэнтерологу это подтвердил, мама быстро получила адекватное лечение.