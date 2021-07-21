Губернатор Чукотки ревакцинировался от COVID-19

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин, в июле 2020 года перенесший пневмонию, прошел ревакцинацию. Прививку он поставил в окружной больнице.

- Почти год назад я переболел пневмонией, было трудно, но благодаря врачам Чукотской окружной больницы выздоровел. От себя скажу, что болезнь неприятная и прилипчивая, а вакцина работает, - написал губернатор на своей страничке в Instagram.

Кстати, на сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше 18 тысяч жителей Чукотки, завершили вакцинацию 14,5 тысячи. Доля привитого населения здесь составляет 36,3 процента от общей численности.