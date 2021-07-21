На Камчатке у девятидневного ребенка выявили коронавирус

Новости

На Олимпиаде в Токио начались соревнования 07:27
На Олимпиаде в Токио выявлены еще 10 заболевших коронавирусом 07:05
Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации 06:58
Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2" 06:43
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского 05:46
Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров 05:03
Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего 05:00
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые доказали эффективность экстракта полыни в борьбе с COVID-19 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 07:14
Рубрика: Общество

На Камчатке у девятидневного ребенка выявили коронавирус

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае вырос уровень заболеваемости COVID-19 среди детей. За первое полугодие 2021-го в регионе госпитализировали 94 ребят с таким диагнозом, десять из них - в возрасте до года.

Как рассказала главная медсестра Камчатской краевой детской инфекционной больницы Валентина Резник, дети переносят болезнь легче.

В поселке Хабаровского края сняли карантин по COVID-19

- У нас сегодня должен поступить ребенок из роддома. Это девятидневный малыш, который уже болен коронавирусной инфекцией, - отметила медсестра.

Она добавила, что симптомы COVID-19 у детей схожи с симптомами простуды. Поэтому при первых признаках нужно сразу вызывать участкового врача. А чтобы защитить малышей, по ее словам, взрослым нужно вакцинироваться.

Справка "РГ"

По данным на 20 июля, на Камчатке первый компонент вакцины получили 56177 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2"
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19