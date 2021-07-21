На Камчатке у девятидневного ребенка выявили коронавирус

В Камчатском крае вырос уровень заболеваемости COVID-19 среди детей. За первое полугодие 2021-го в регионе госпитализировали 94 ребят с таким диагнозом, десять из них - в возрасте до года.

Как рассказала главная медсестра Камчатской краевой детской инфекционной больницы Валентина Резник, дети переносят болезнь легче.

- У нас сегодня должен поступить ребенок из роддома. Это девятидневный малыш, который уже болен коронавирусной инфекцией, - отметила медсестра.

Она добавила, что симптомы COVID-19 у детей схожи с симптомами простуды. Поэтому при первых признаках нужно сразу вызывать участкового врача. А чтобы защитить малышей, по ее словам, взрослым нужно вакцинироваться.

Справка "РГ"

По данным на 20 июля, на Камчатке первый компонент вакцины получили 56177 человек.