Стали известны подробности смертельного ДТП в Хабаровском крае

В страшной аварии, случившейся неподалеку от въезда в Амурск, выжил один человек. Это водитель грузовика. Мужчину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Хабаровскому краю.

Лобовое столкновение грузовика с прицепом и легковой машины произошло в среду утром на 9-м километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, на встречную полосу выехал водитель легковушки. Он и три его спутника погибли на месте. Тела из искореженного автомобиля извлекали спасатели при помощи специальных инструментов.

- Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимаются сотрудники ГИБДД. Проезд на этом участке дороги не перекрывался, - рассказали в МЧС.