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Рубрика: Происшествия

В Бурятии паводок подтопил два района

Текст: Дина Непомнящая (Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Значительный подъем воды отмечается на Байкале - за последний месяц уровень воды в нем вырос на 40 сантиметров и ежедневно продолжает повышаться. Уже сейчас наблюдаются подтопления на дорогах в Кабанском и Баргузинском районах Бурятии, а также в подвалах и погребах домов местных жителей. К осени обстановка может стать по-настоящему опасной.

- Сегодня гидрологическая ситуация в нашем районе сложная, но контролируемая. Идет постоянный мониторинг, главы поселений дважды в сутки передают данные об уровне воды в реках и озере Байкал в единую диспетчерскую службу, - рассказал глава Кабанского района Алексей Сокольников. - В этом году уже был размыв федеральной трассы, не говоря уже о местных дорогах и береговой линии.

В Хабаровском крае паводок смыл мост через реку Ургал

- У нас вода стала появляться сначала в смотровой яме гаража, а потом уже в подполье. В прошлые годы в подполье ее не было, а теперь постоянно в доме сыро. Страшно, что будет дальше, - жалуется жительница села Кабанск Марина Гладких.

В большой опасности находится и местная экосистема. Тревогу бьют и в Забайкальском национальном парке, и в Кабанском заказнике ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник".

- Дальнейшее повышение уровня воды приведет к тому, что она затопит площади для обитания разных видов животных в прибрежной зоне озера Байкал, - отмечает главный инспектор заказника Виктор Инешин. - На территории нашего заповедника обитают водоплавающая птица, косуля, норка, лиса, барсук и много других видов животных. Их среда обитания может значительно сократиться...

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