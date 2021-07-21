В Хабаровский край придет новая волна паводка

Гидрологи спрогнозировали повышение уровня Амура в начале августа. Вода поднимется до отметок неблагоприятного явления и выше с учетом сбросов на Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари, а также в связи со складывающейся не самым лучшим образом обстановкой в верхнем течении реки.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, 1-2 августа у Хабаровска уровень воды достигнет 470-550 сантиметров (неблагоприятное явление - 450 сантиметров, опасное - 600). 8-10 августа гребень паводка подойдет к Комсомольску. Там Амур поднимется до 5,5-6 метров (при опасной отметке в 650 сантиметров). 16-19 августа у Николаевска-на-Амуре река "вздыбится" до 200-250 сантиметров (отметка неблагоприятного явления - 2,5, опасного - 3,5 метра).

"В зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности, местных дорог и проездов на территории Хабаровска, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского, Ульчского районов", - сообщили в ГУ МЧС по краю.