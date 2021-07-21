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21.07.2021 06:22
Рубрика: Происшествия

В Якутии вызвали искусственные дожди для тушения лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" Авиалесоохраны вызвал искусственные дожди в Горном, Нюрбинском и Вилюйском районах Якутии, где складывается неблагоприятная ситуация с лесными пожарами, сообщил в среду оперативный штаб региона.

В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС

Как рассказал первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, на тушении работают более двух тысяч человек и 291 единица техники, в том числе два воздушных танкера Ил-76 Министерства обороны, три борта Бе-200 МЧС России, а также вертолеты Ми-8 разных ведомств и авиакомпаний.

"За сутки авиацией Минобороны РФ выполнено семь вылетов, произведен сброс 252 тонн воды", - сказал Садовников.

Сегодня в тушении лесных пожаров задействованы все воздушные суда. Самолет-зондировщик в течение дня будет работать в Горном, Усть-Майском, Хангаласском районах и в Якутске.

По состоянию на 21 июля в республике действуют 208 природных пожаров, при этом ведутся работы по тушению 67 из них. За сутки ликвидировано 14 пожаров, локализовано десять, но добавились 19 новых очагов.

В оперативном штабе отметили, что в ближайшие дни в разных частях республики ожидаются естественные дожди, что поможет наземным силам стабилизировать обстановку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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