В Якутске ввели режим "черного неба"

Вчера Якутгидромет объявил, что в Якутске сложились неблагоприятные метеоусловия 1-й степени опасности. Речь идет о режиме "черного неба" - об условиях, препятствующих рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Этих примесей много, и связаны они с лесными пожарами, которые не удается потушить в соседнем Горном районе. Именно оттуда ветер уже неделю несет в город дым. Специалисты Роспотребнадзора установили превышение в воздухе взвешенных частиц и диоксида азота до двух ПДК. Дым затрудняет дыхание, а очертания предметов расплываются на расстоянии 300-400 метров.

Люди устали дышать этим воздухом, устали бояться за здоровье свое и близких. Поэтому многие горожане сейчас добровольцами едут на тушение пожаров в Горный район. Там очень тяжелая ситуация. Больших рек, которые могут стать преградой огню, нет. И лес горит слишком далеко, в 700 километрах от города Мирного, где базируются специализированные самолеты Бе-200 и Ил-76. Якутск рядом, но на укороченную из-за ремонта ВПП столичного аэродрома такие воздушные суда садиться не могут. Поэтому вся нагрузка по ликвидации очагов лежит на наземных силах.

В минувшие выходные пожарным помогали сотрудники республиканских министерств и ведомств и медики одной из больниц. А вчера туда направились добровольцев от предприятий, вузов и других коллективов. Загрузив машины емкостями с водой, выехало сообщество водителей, свою команду сформировали артисты театров. Таких очень много. Люди собирают средства для помощи тем, кто сейчас на линии огня. Возможности у всех разные, но цель одна: убрать с неба надоевшую черноту.