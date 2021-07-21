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21.07.2021 05:06
Рубрика: Общество

В поселке Хабаровского края сняли карантин по COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В поселке Новое Устье Охотского района Хабаровского края сняли карантин, введенный из-за вспышки коронавируса. За последние две недели там не выявлено ни одного случая заболевания этой инфекцией.

В населенном пункте проживает около 200 человек. Карантин там ввели в начале июня.

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По информации правительства края, регион постепенно выходит на плато по заболеваемости.

- Мы продолжаем наблюдение за ходом иммунизации населения. За прошедшую неделю привито 23603 человека, прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 35 процентов. Отслеживаем ход вакцинации в тех сферах, которые больше других контактируют с людьми. Темпы необходимо наращивать, - отметила врио главы управления Роспотребнадзора Светлана Лосева.

В общей сложности в крае развернуто 2027 коек для лечения коронавирусных больных. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 553 случая завболевания коронавирусом, 55929 человек выздоровели.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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