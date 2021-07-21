В Забайкалье экс-полицейского осудили за незаконную слежку

За незаконное прослушивание телефонных переговоров и отслеживание местоположения абонентов осужден бывший полковник полиции, экс-сотрудник управления МВД по Забайкальскому края. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ России сообщает "Интерфакс".

Бывшего полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

"Начальник оперативно-розыскной части обеспечения безопасности лиц, подлежащих госзащите, на основании поддельных документов получил санкцию суда на прослушивание телефонных переговоров и получение информации с технических каналов связи", - говорится в сообщении.

Добытые таким способом данные экс-полковник передавал третьим лицам.

Он признан виновным по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

Мужчина является фигурантом и других уголовных дел.