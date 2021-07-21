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21.07.2021 14:05
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери

Текст: Олег Корякин (Казань)
В столице Татарстана освятили восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери. Чин великого освящения совершил Патриарх Московский и всей Руси Кирилл, прибывший в Казань с однодневным визитом.

- Мы стоим в построенном на народные средства величественном храме. Построенном именно потому, что люди того желали. Мы стали свидетелями, как на том месте, где не предполагалось вообще никаких проявлений религиозной жизни, освящен этот величественный кафедральный собор как памятник духу, мужеству, вере нашего народа, - сказал патриарх.

РПЦ: Ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный храм в Казани

В дар новоосвященному храму глава РПЦ передал старинную икону Пресвятой Богородицы "Знамение".

Освящение восстановленного собора было приурочено к дню обретения Казанской иконы Божией Матери 21 июля. Традиционно в эту дату в Казани проходит крестный ход от Благовещенского собора Казанского кремля до Богородицкого монастыря, на территории которого находится возрожденный храм.

Фото: Олег Корякин/РГ

Из-за связанных с коронавирусом ограничений в восстановленный храм были допущены лишь 300 человек. Для остальных желающих была организована прямая трансляция церемонии освящения на экранах перед храмом.

Первоначальный собор Казанской иконы Божией Матери был освящен в 1808 году. Его воздвигли на территории девичьего Богородицкого монастыря, на месте обретения иконы. После революции 1917 года монастырь упразднили, а его здания передали под различные нужды. Здесь размещалась и табачная фабрика, и учебный корпус педагогического института. Собор и вовсе был уничтожен в 1932 году для строительства на его месте киностудии.

Фото: Олег Корякин/РГ

Монастырский комплекс начали восстанавливать в 2004 году, а указ о воссоздании собора президент Татарстана Рустам Минниханов подписал в 2015 году. Средства на работы собирались Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры РТ, в итоге было привлечено около 2,7 миллиарда рублей. Храм за пять лет был восстановлен практически в первоначальном виде, архитекторам удалось воссоздать многие элементы благодаря сохранившимся после взрыва частям фундамента и стен.

В собор будет помещен "ватиканский" список Казанской иконы Божией Матери, переданный в 2005 году папой Римским Иоанном Павлом II в дар Русской православной церкви. Образ выставят в оригинальном серебряном окладе, в котором хранился подлинник иконы, утерянный в 1904 году.

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