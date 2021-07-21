Патриарх Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери

В среду, 21 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Для Казани, да и для всей страны это событие историческое, сродни возрождению храма Христа Спасителя. Именно на этом месте, где сейчас возвышается 55-метровый красавец храм, в 1579 году девочка Матрона обнаружила небольшой образ, ставший одной из величайших святынь России и всего православного мира.

Судьба иконы тесно переплелась с судьбой Российского государства. Вышло так, что именно к заступничеству Казанской обращались в самые драматические моменты истории. С этим чудотворным образом ополчение Минина и Пожарского отправилось освобождать Москву от поляков, перед ним молился Кутузов накануне Бородинской битвы. Икона считалась покровительницей дома Романовых. Неудивительно, что Казанский Богородицкий монастырь очень часто посещали императоры. В 1798 году на закладке собора в честь Казанской иконы Божией Матери (взамен предыдущего обветшавшего) присутствовал Павел I c сыновьями Александром и Константином.

Огромный пятиглавый храм, ставший архитектурной доминантой Казани, возвел Иван Старов - основоположник русского классицизма. В 1909 году великая княгиня Елизавета Федоровна предложила обустроить в подвальной части собора еще и пещерный храм - за проект взялся знаменитый Алексей Щусев. А в 1932 году этот религиозный памятник взорвали, а на его месте построили табачную фабрику. Рассказывают, что старенькие монахини - бывшие насельницы упраздненного монастыря в дни празднования Казанской иконы проникали на территорию режимного предприятия, чтобы помолиться Богородице. Успевали пропеть коротенький тропарь, и их выводила охрана.

Вначале 2000-х жизнь в Богородицком монастыре стала возрождаться. При участии президента Татарстана Минтимера Шаймиева в обитель доставили чудотворный Ватиканский список Казанской иконы, хранившийся в покоях Иоанна Павла II. А в 2015 году уже следующий руководитель республики издал указ о воссоздании Казанского собора. Средства собирали всем миром при большой поддержке Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, основанного Минтимером Шаймиевым.

Храм постарались построить в первозданном виде, благо в архивах сохранились фотографии и эскизы. В проекте участвовали лучшие специалисты страны, в частности доктор искусствоведения, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов. Воссоздать 55-метровый собор с десятками колонн, арок, мраморным иконостасом, академическими росписями удалось всего за пять лет. Верующие не сомневаются, без помощи Богородицы здесь не обошлось.

Над росписями храма в академическом стиле работали лучшие художники страны. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Перед освящением собора состоялся многотысячный крестный ход от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанского Богородицкого монастыря. Храм, несмотря на свои размеры (1656 квадратных метров), не смог вместить всех верующих. Молились на монастырской площади, а трансляция богослужения выводилась на большие экраны. Примечательно, что во время литургии можно было услышать и церковные песнопения на татарском языке. После литургии Патриарх Московский и всея Руси обратился к верующим с проповедью. В возрожденном соборе он вспомнил о трагическом богоборческом периоде в истории страны.

Воссоздать 55-метровый храм с десятками колонн, арок, мраморным иконостасом, академическими росписями удалось всего за пять лет

"Люди, которые уничтожали святыни, были глубоко убеждены, что освобождают людей от предрассудков, которые мешают построить светлое будущее. И на этом месте, отмеченном поразительным явлением Казанского образа Божией Матери, по мысли правителей не должно было остаться никаких признаков религиозной жизни. Но вот мы стоим в величественном храме, построенном на народные средства. А значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождающаяся смертями и страданиями. Невозможно было заглушить ростки духовной жизни, которые произрастали из глубины веков и питались соками величайшей культуры. Этот собор - памятник мужеству, духу и вере нашего народа".

Первосвятитель поблагодарил руководство Татарстана за большой вклад в возрождение собора. Он отметил, что они продемонстрировали "замечательную модель взаимодействия, братского сотрудничества и соработничества православных людей и мусульман".