Предприятия Удмуртии представили свою продукцию на "МАКС-2021"

Семь предприятий из Удмуртии представили свою продукцию для авиации и космоса на XV Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском.

Это "Автожиры-Ижевск", ООО "Беспилотные системы" (Группа компаний ZALA AERO), АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "КБЭ XXI века", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "Феникс Электроникс" и АО "Элеконд".

- Продукция самая разная ― от микросхем и конденсаторов для авиастроения, до летательных аппаратов. Например, это беспилотники Supercam от компании "Беспилотные системы", автожиры компании "Автожиры Ижевск". Последняя делает пилотируемые летательные аппараты "Танго", поставки которых уже были совершены в США. Сопровождением этой сделки, кстати, занималась Корпорация развития республики. "Купол" представляет зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" и универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", а Сарапульский электрогенераторный завод ― линейку шаговых двигателей, которые успешно прошли испытания и применяются в рулевых приводах для проекта по исследованию Луны "Луна-Глоб", а также в телескопе "Спектр-УФ", ― сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В частности, Сарапульский электрогенераторный завод (АО "СЭГЗ") представил на Международном авиасалоне "МАКС - 2021" специальные изделия для отечественной боевой авиации, ракетостроения и космоса, а также новую гражданскую продукцию.

Кроме уже упомянутых шаговых двигателей на стенде предприятия выставлены образцы электрических машин, токосъемники и светодиодные фары для российских боевых самолетов и вертолетов, а также рулевые машины для управляемых ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

Фото: пресс-служба АО "ИЭМЗ "Купол"

- Восьмидесятилетний опыт в разработке и серийном производстве электрических машин, компетенции сотрудников СЭГЗ и современный производственный комплекс предприятия позволяют решать сложнейшие задачи, которые ставят перед нами заказчики и разработчики специальных изделий для армии и флота, - сказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Помимо основной продукции предприятия СЭГЗ представил на МАКСе новый тягач на базе серийной электротележки, оснащенный новой литий-ионной батареей, а также электросамосвал в покраске для Министерства обороны.

Справка РГ:

Международный авиационно-космический салон "МАКС-2021" проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Очное и дистанционное участие в нем принимают более 250 иностранных компаний из 50 стран мира. Страной партнером МАКС-2021 в этом году выступает Республика Казахстан. Накануне в Жуковском состоялась презентация нового российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, регионального самолета Ил-114-300, легкого многоцелевого самолета "Байкал", а также новых вертолетов.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"