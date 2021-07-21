"РГ" рассказывает о вятской тайне писателя Владислава Крапивина

Почему-то переехали в Тюмень

В один из недавних приездов в Киров Лариса - жена Павла Крапивина, старшего сына писателя, - побывала у нас в гостях. Именно тогда и возникла эта неожиданная тема - вятской страницы в жизни семьи Крапивиных. Лариса поинтересовалась, в курсе ли я, что родители Владислава Петровича Крапивина между Первой и Второй мировыми войнами жили в Вятке. Я очень удивился такому факту. Ведь никогда в автобиографических книгах Крапивина не упоминались ни Киров, ни Вятка.

Оказывается, отец Владислава Крапивина Петр, будучи подростком, в 1915 году бежал со своей матерью-полячкой от германских войск из Вильно (нынешний Вильнюс) в Вятку. Мать сделала все, чтобы на новом месте Петенька получил хорошее образование. В результате он обучился на делопроизводителя и окончил один курс Вятского института народного образования.

В 1923 году Петр Крапивин женился на дочери вятского почтмейстера Ольге Петровне Печенкиной. Здесь у них родились Людмила и Сергей. А потом Крапивины неожиданно покинули Вятку и переехали в Тюмень, где у них в 1938 году родился будущий детский писатель Владислав Петрович Крапивин.

Что послужило причиной переезда? Ни моя подруга детства Лариса, ни состарившийся Владислав Петрович ничего об этом не знали...

"С окружающими людьми гуманен и уживчив"

После нашего разговора с Ларисой прошло не более двух месяцев. И вдруг она звонит мне и сообщает невероятный факт: оказывается, родители писателя всю жизнь скрывали, что его отец Петр Федорович был вятским священником, пережил много потрясений и они с семьей буквально бежали из Кирова от расправы в 1936 году.

Узнала об этом Лариса из воспоминаний старшей сестры Владислава Крапивина Людмилы - она подробно описала свои детские годы. Ее записки и пролили свет на неизвестную страницу жизни Крапивиных в Вятке - Кирове.

Документальное подтверждение этого факта я отыскал и в наших кировских архивах. Отец детского писателя Петр Федорович Крапивин был рукоположен во священника Троицкой церкви села Филиппово Вятского уезда 10 мая 1925 года и служил там на протяжении десяти лет.

Вот какую характеристику дает ему церковное начальство. Во-первых, "совершенно трезвый", что и для тогдашнего духовенства было значимой характеристикой. Во-вторых, "поведения отлично хорошего". В-третьих, "с окружающими его людьми гуманен и уживчив" - чего не всегда встретишь и у нынешних служителей церкви. И самое главное - стремится самообразованием развить в себе дар проповеди.

Два характерных эпизода

Из жизни семьи Крапивиных в Вятке стоит привести два драматических эпизода.

Однажды Петр Федорович уличил в денежных махинациях церковного старосту. Тот решил отомстить и накропал на него донос в губчека. Священника Крапивина арестовали и заточили в вятскую тюрьму. Ольга Петровна каждый день возила мужу передачи. "Свиданий с папой не давали, - вспоминает Людмила. - Но мама видела его с улицы через зарешеченное окно второго этажа тюрьмы". Хорошо, что это был не 1937-й, "иначе бы мы его больше не увидели". Отсидев срок предварительного (на время следствия) заключения, Петр Федорович вернулся домой в Филиппово. А церковным старостой остался тот же нечистый на руку человек.

В другой раз Петр Федорович навлек на себя беду по следующей причине. Его коллега - второй священник церкви села Филиппово - был невоздержан на язык. Отпускал опасные шутки насчет колхозов, советской власти. Увещевания Петра Федоровича не принимались им во внимание. Шли 30-е годы. Это могло закончиться плачевно для обоих.

Тогда Крапивин отправился на прием к вятскому архиерею с просьбой, чтобы тот повлиял на неосторожного священника. Архиерей неожиданно рассердился и счел просьбу Крапивина недостойной, произошел конфликт. В итоге, как вспоминает Людмила, расстроенный Петр Федорович вернулся из Вятки в Филиппово, остриг волосы, сбрил с себя бороду и усы и предстал перед своей семьей неузнаваемо молодым. Это произошло в 1935 году.

Предупредили об опасности

Опасения же Петра Федоровича оказались не напрасными. В 1937 году в Вятской епархии был вскрыт контрреволюционный заговор с самыми суровыми последствиями. А годом раньше семья Крапивиных покинула Вятку, к тому времени ставшую Кировом. По преданию, кто-то из знакомых предупредил Петра Федоровича, что ближайшей ночью его арестуют. И Крапивины срочно бежали из Кирова к родственникам в Тюмень.

Эта история всю жизнь тщательно скрывалась родителями Владислава Петровича. Как выяснила Лариса Крапивина, в Тюмени Петр Федорович тайно крестил своего новорожденного сына, но писатель даже не догадывался об этом, крестившись вторично уже в преклонном возрасте.

Великая Отечественная разлучила семью Крапивиных. Петра Федоровича призвали на фронт. После окончания войны он жил в Минске и преподавал в педагогическом институте имени Горького. Ольга Петровна осталась в Тюмени и долгие годы работала заведующей детским садом. Но Владислав одинаково любил обоих родителей. Он жил с мамой и отчимом, но продолжал ездить к отцу в Белоруссию.

Досье "РГ"

Владислав Петрович Крапивин (14 октября 1938 - 1 сентября 2020) - советский, русский детский писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974) и премии президента Российской Федерации (2014).

Первая книга Владислава Крапивина - "Рейс "Ориона"" - вышла в 1962 году в Свердловском издательстве. В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР. В 1970-1980-е годы являлся членом редколлегий журналов "Пионер" и "Уральский следопыт".

Всего выпущено более двухсот изданий книг Крапивина на разных языках. Одновременно с литературным творчеством писатель занимался проблемами детства и детского движения. В 1961 году создал в Свердловске детский разновозрастный отряд "Каравелла", который в 1965 году получил статус отдельной пионерской дружины и пресс-центра всесоюзного журнала "Пионер".

Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". В отряде формировался образ нового романтического героя - смелого и бескорыстного, не приемлющего мещанскую мораль и обывательский образ жизни.

Сергей Баруздин указывал, что отряд "Каравелла" стал реальным воплощением в жизнь педагогических принципов Владислава Крапивина, который, в частности, утверждает: превосходство над кем-то в возрасте не дает человеку права считать, что с младшими можно вести себя как с рабами.

15 июля 2020 года Владислава Крапивина госпитализировали c коронавирусной инфекцией, с последствиями которой он не справился. Писатель похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. После его смерти детскую флотилию и юнкоровский отряд "Каравелла" возглавила Лариса Крапивина.