У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей

В Пермском крае шестерых местных жителей обвиняют в похищении материнского капитала. В общей сложности было совершено 42 преступления.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием установлено, что обвиняемые, сотрудники частного риэлтерского агентства, вводили в заблуждение лиц, располагающих государственным сертификатом на материнский капитал. В частности, они убеждали своих жертв подписать составленные агентством фиктивные договоры о приобретении недвижимости.

В дальнейшем мошенники не приобретали недвижимость, но при этом получали средства материнского капитала на счета своей фирмы и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего им таким образом удалось похитить более 17 миллионов рублей. Уголовное дело в их отношении будет направлено в суд для рассмотрения по существу.