В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19

С начала июля в Республике Башкортостан возбуждено более 30 уголовных дел по фактам незаконного изготовления медицинских справок, так или иначе связанных с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Так, в городе Октябрьском оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили сразу несколько уголовных дел о подделке документов по части 1 статьи 327 УК РФ в отношении официально неработающего 51-летнего местного жителя. Изготовление медицинских документов он наладил у себя дома и продавал их тем, кто не хотел проходить медицинские процедуры. Во время обыска в его квартире сотрудники МВД обнаружили более 30 поддельных справок на разные фамилии, оргтехнику, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей. Все это было изъято.

- Одна часть поддельных справок была об определении РНК коронавируса, вторая - о якобы проведенных исследованиях на антитела M(LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили, - уточнили в полиции.