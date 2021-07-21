Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 456,6 тысячи тонн, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2020 года.
Выпуск карбамида за январь - июнь 2021 года составил 341,3 тысячи тонн, что соответствует уровню производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 311,6 тысячи тонн (в том числе товарного - 115,3 тысячи тонн), это столько же, как и в первом полугодии 2020 года.
Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:
- Обеспечение бесперебойного производства является нашей ключевой задачей. Проведенный в прошлом году большой ремонт, а также меры против распространения коронавирусной инфекции на предприятии в совокупности позволили показать стабильно высокие результаты работы в первом полугодии текущего года.