В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2021 году.

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 456,6 тысячи тонн, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2020 года.

Выпуск карбамида за январь - июнь 2021 года составил 341,3 тысячи тонн, что соответствует уровню производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 311,6 тысячи тонн (в том числе товарного - 115,3 тысячи тонн), это столько же, как и в первом полугодии 2020 года.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Обеспечение бесперебойного производства является нашей ключевой задачей. Проведенный в прошлом году большой ремонт, а также меры против распространения коронавирусной инфекции на предприятии в совокупности позволили показать стабильно высокие результаты работы в первом полугодии текущего года.