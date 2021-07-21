В Нижнем Новгороде женщина с донорскими органами родила здоровую дочь

В Нижегородской области впервые в России женщина с пересаженными почкой и поджелудочной железой стала мамой. Ее дочь родилась здоровой и в срок: недавно обеих выписали домой из Дзержинского перинатального центра.

25-летняя Валентина страдала диабетом первого типа в течение 10 лет: со временем у девушки отказали почки, и она попала на гемодиализ. В марте 2019 года бригада трансплантологов-хирургов Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) ФМБА России успешно провела одномоментную трансплантацию поджелудочной железы и почки. Через два месяца пациентке пришлось удалить ее собственную почку из-за системного воспаления этого органа. К счастью, после операции сахарный диабет исчез, пересаженные органы успешно прижились, удалось отказаться от гемодиализа.

- На сегодня существует лишь один метод лечения сахарного диабета первого типа - это трансплантация либо цельной поджелудочной железы, либо островков Лангерганса, которые могут компенсировать абсолютную инсулиновую недостаточность. Необходимо и далее развивать донорство органов, включая упомянутые выше технологии, поскольку мы наблюдаем полную физиологическую и социальную реабилитацию пациентов после таких операций, - подчеркнул врач - хирург-трансплантолог ПОМЦ ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Загайнов.

На следующий год Валентина снова встретилась с медиками, но уже по другому поводу: она ждала ребенка. Врачебный консилиум решил, что беременность сохранить можно. Вела пациентку целая команда врачей: акушеры-гинекологи, хирурги-трансплантологи, нефрологи, терапевты. Медики уверены, что именно системный подход позволил добиться хорошего результата.

- Конечно же, риски были достаточно высоки. Существовала угроза невынашивания, преждевременных родов. Могли обостриться имевшиеся до беременности хронические заболевания, не исключалось развитие гестационного сахарного диабета и инфекции мочевыводящих путей. У пациентки отсутствует своя собственная почка. Поскольку беременность может негативно сказаться на пересаженном органе, имелся риск пиелонефрита, что грозит отторжением трансплантата, - рассказала "РГ" Ольга Паузина, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России в Приволжском федеральном округе, заведующая отделением поликлиники N 1 ПОМЦ ФМБА России.

Могли возникнуть и угрозы для малыша, например задержка роста или гипоксия плода. Тем не менее консилиум рекомендовал доносить ребенка до жизнеспособного срока - 28 недель - и, возможно, пролонгировать его. В результате на сроке в 36 недель пациентку успешно "прокесарили". Безусловно, важную роль сыграл и позитивный настрой будущей мамы.

На свет появилась девочка весом 2350 граммов. Назвали ее Викторией.

"Малышка свою первую, самую важную в жизни победу уже одержала - родилась здоровенькой. Пусть и дальше будет победительницей", - написал мэр Дзержинска Иван Носков.

Кстати

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, приезжавший на выписку новорожденной из перинатального центра, рассказал, что в России этот случай - первый, в мире - всего 146-й.

Молодая мама остается под наблюдением врачей ПОМЦ ФМБА России. Из-за того, что она получает иммуносупрессивную терапию, ей противопоказано грудное вскармливание. Но медики говорят, что в целом все хорошо.

- Мы очень надеемся, что эта беременность для нее не последняя, - подчеркнула Ольга Паузина.