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21.07.2021 23:38
Рубрика: Общество

В Пензе открылась экостанция для школьников

Текст: Татьяна Кузнецова, Наталья Саванкова, Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Что такое зеленая энергетика и почему не стоит покупать еду в одноразовой посуде? Ответы на эти и другие вопросы получают ребята в Центре развития детей и юношества в Пензе. Здесь открылась первая в регионе экостанция для школьников.
Юные экологи отправились в экспедицию по реке Пензе. Собрать зоопланктон, исследовать моллюсков, чтобы оценить качество воды. Фото: Из архива экостанции г. Пензы

Такие модели дополнительного образования работают уже в 47 регионах. Экостанции отрывают в рамках нацпроекта "Образование".

Фото: iStock
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"Больше всего на занятиях меня поразил рассказ, что нельзя отпускать воздушные шарики в небо, - поделился Артем Агафонов из Пензы. - Они могут навредить животным. Я так больше не делаю". Летом занятия проходят на свежем воздухе. У детей здесь тоже много открытий. Не все раньше знали, где "растет" пшенная каша.

А старшеклассники недавно вернулись из экспедиции по реке Пензе и озерам. "Мы собирали зоопланктон, исследовали растительность, моллюсков, - рассказывает преподаватель экостанции Юлия Пастухова. - Дети могут спрогнозировать скорость заболачивания. В полевых условиях они стали ближе к природе. Так рождается любовь к родной земле".

Как пояснили в минобре региона, открытие экостанций стало возможно благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" (нацпроект "Образование"). Это система лабораторий, ландшафтных проектов и лекториев.

В Краснодаре Эколого-биологический центр расположен в столетней Чистяковской роще. У ребят есть своя метеостанция. Упор сделан на химию, физику и ботанику, чтобы ориентировать детей на дефицитные сельскохозяйственные кадры и "зеленые" профессии. Кстати, это одна из целей нацпроекта "Образования".

На кубанской станции детям есть чем увлечься. Один юннатский зоопарк чего стоит! А в кабинете физиологии растений изучают под микроскопом многоклеточные организмы. Еще одно излюбленное место - теплица на гидропонике, где выращивают овощи. Еще школьники заложили восемь соток яблоневого сада.

Экостанция в Алтайском крае сразу начала работать по многим направлениям. По "Био", "Агро" и "Лесному делу". А также "Уникум" и "Школа цветовой микроскопии" - это индивидуальная работа с одаренными детьми. По агронаправлению заработали программы "Умная теплица" и "Агроэкология". А вот направление "Проектирование" в экоцентре только начали развивать и привлекли к этому Клуб экологических волонтеров.

"Нашу экостанцию отличает то, что благодаря сельскохозяйственной специфике региона у нас очень развиты аграрная экология, лесное дело. Даже сохранились молодежные движения юных аграриев и юных лесников", - рассказала руководитель экостанции Ольга Аришина.

В регионах Общество Экология Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза Национальные проекты 2019-2024

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