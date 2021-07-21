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21.07.2021 01:10
Рубрика: Власть

В регионах продолжают ужесточать антиковидные ограничения

Текст: Константин Бахарев (Самара) , Ольга Дмитренко (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
В Самаре из-за коронавируса запретили корпоративы, закрыли фуд-корты. А на сплавы в Пермском крае теперь можно ходить, имея на руках либо результаты ПЦР-теста, либо сертификат о прививке.

В Самарской области ввели запрет на работу танцполов и фанзон, проведение корпоративов. Фуд-корты в регионе с 20 июня обслуживают только в формате "на вынос" и на доставку заказов. МФЦ и организации в сфере услуг работают только по предварительной записи. В то же время с 16 июля на всей территории области главный санитарный врач региона ввел обязательные прививки от новой коронавирусной инфекции для определенного круга лиц. Причина - резкий рост заболеваемости за неделю на 30 процентов.

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В обязательном порядке в регионе должны привиться медики, работники образования, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта и прочих обслуживающих клиентов предприятий (такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные, банки). Также прививки обязательны для госслужащих, муниципальных работников и всех структур государственной, областной и местной власти. Первую дозу вакцины нужно ввести до 7 августа, вторую - до 1 сентября 2021 года. За это ответственно руководство предприятий.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, стало больше заболевших среди работников промышленных предприятий, гостиниц, сферы общественного питания, ЧОПов, торговли, здравоохранения.

Глава областного минздрава Армен Бенян сообщил, что два новых модульных корпуса для лечения "ковидных" больных - на базе больницы Середавина в Самаре и ТГБ N5 в Тольятти - почти готовы, на 95 процентов. Сейчас идет их оснащение мебелью и оборудованием, поэтому к концу недели будет введен корпус в Самаре, на следующей неделе планируется ввод в Тольятти.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В Пермском же крае ограничения каснулись и любителей сплавляться по рекам. Сейчас это можно только тем, кто вакцинировался, имеет "чистый" ПЦР или как минимум за полгода до поездки переболел ковидом. Это санитарное ограничение введено губернатором Пермского края. В соответствующем указе отмечается, что такие меры распространяются на организованный активный и экологический туризм.

В одной из туристических фирм корреспонденту "РГ" заявили, что не никак не станут комментировать сложившуюся ситуацию. В другой подтвердили, что полностью соблюдают указ губернатора Прикамья. И перед заключением договора о предоставлении туристической услуги с клиентов берут подписку в том, что они либо привиты, либо у них есть нужный ПЦР, либо они ранее переболели коронавирусной инфекцией.

- Документы мы у них не проверяем, - уточнил туроператор. - Это же персональные данные, и гражданин имеет право их не разглашать. Они нам просто подтверждают, причем в письменном виде, что полностью соблюдают санитарные ограничения, установленные в нашем крае.

Сейчас в Прикамье уже второй месяц стоит жара, и местные жители охотно идут на сплавы. Спада количества клиентов туроператоры не фиксируют. Правда, много и тех, что сплавляется по речкам Западного Урала самостоятельно. В этом случае никаких ограничений нет.

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