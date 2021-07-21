В саратовских школах в новом учебном году откроется 68 "Точек роста"

По нацпроекту "Образование" в сельских школах Саратовской области с начала учебного года откроется 68 новых образовательных центров "Точка роста".

В школах региона с 2019 года по нацпроекту уже создано 107 таких учебных центров цифрового и гуманитарного профилей. В них сельские школьники обучаются безопасности жизнедеятельности, математике, информатике. Для этого применяются современные образовательные методики с использованием цифровой и компьютерной техники, квадрокоптеров, ноутбуков, VR-шлемов, 3D-технологий и оборудования для обучения оказанию первой медицинской помощи.

Новые центры "Точка роста" естественнонаучного и технологического направления. Они рассчитаны на отработку учебного материала по физике, химии и биологии.

- В каждой "Точке роста" будут оборудованы два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, образовательными наборами по механике и мехатронике, - рассказывает исполняющий обязанности министра образования области Михаил Орлов.

Учебные центры также будут обеспечены препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ.

Помимо обязательных уроков юные физики, химики, биологи смогут посещать в "Точках роста" дополнительные занятия.

В средней школе села Пигари Озинского района сейчас идет ремонт помещений для образовательного центра. В них установили пластиковые окна, подвели воду и электричество к партам в лабораториях по физике и химии. Ведутся отделочные работы.

- Для сельских школ, "Точки роста" конечно открывают новые возможности, -говорит директор школы Татьяна Нукатова. - Сейчас ребята живут в мире огромного количества информации и технологий. Такие центры делают процесс обучения увлекательнее. Дети начинают мыслить креативно и смело подходить к решению нестандартных задач. А это и есть путь к успеху. Для этого и внедряются инновации в процесс обучения.

По словам директора, сейчас в школе готовятся к введению с начала учебного года новых внеурочных курсов. Учителя химии, биологии и физики уже прошли дополнительное обучение для работы в центре "Точка роста".

Новые образовательные центры будут созданы в школах 37 муниципальных районов Саратовской области. На их оборудование выделено более ста миллионов рублей. В основном эти средства поступили из федерального бюджета по нацпроекту "Образование".