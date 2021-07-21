В саратовских школах в новом учебном году откроется 68 "Точек роста"

Новости

Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при наводнении в Хэнани нет 12:14
Съемки "Американской истории ужасов" остановлены из-за коронавируса 12:02
СК забрал из полиции материалы по избиению сына Стаса Пьехи 12:00
ЦСКА предложил контракт Капризову 11:58
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым 11:58
Мавзолей Ленина 24 июля будет закрыт для посетителей 11:56
Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года 11:44
Оперштаб: В Москве выявлено 3 254 новых случая COVID-19 11:42
Аксенов назвал условие закрытия Крыма в разгар турсезона 11:38
В Беларуси повысят возрастной ценз для кандидата в президенты 11:32
Кабмин выделил 222 млн рублей на водоснабжение в Крыму 11:27
Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитов 11:21
Общественная палата РФ посодействует вакцинации наблюдателей на выборах 11:20
Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море 11:19
Петербуржец установил рекорд, проплыв по Ладоге 42 километра 11:16
В Евпатории выявили более 600 нелегальных гостевых домов 11:11
Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы 11:05
Экс-премьер Украины ответил согражданам, мечтающим о распаде России 10:57
В Сеть заранее слили новый трейлер фильма "Веном 2" 10:56
"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 10:47
Рубрика: Общество

В саратовских школах в новом учебном году откроется 68 "Точек роста"

По нацпроекту "Образование" в сельских школах Саратовской области с начала учебного года откроется 68 новых образовательных центров "Точка роста".
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области

В школах региона с 2019 года по нацпроекту уже создано 107 таких учебных центров цифрового и гуманитарного профилей. В них сельские школьники обучаются безопасности жизнедеятельности, математике, информатике. Для этого применяются современные образовательные методики с использованием цифровой и компьютерной техники, квадрокоптеров, ноутбуков, VR-шлемов, 3D-технологий и оборудования для обучения оказанию первой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
В Саратовской области дорогу по нацпроекту построили досрочно

Новые центры "Точка роста" естественнонаучного и технологического направления. Они рассчитаны на отработку учебного материала по физике, химии и биологии.

- В каждой "Точке роста" будут оборудованы два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, образовательными наборами по механике и мехатронике, - рассказывает исполняющий обязанности министра образования области Михаил Орлов.

Учебные центры также будут обеспечены препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ.

Помимо обязательных уроков юные физики, химики, биологи смогут посещать в "Точках роста" дополнительные занятия.

В средней школе села Пигари Озинского района сейчас идет ремонт помещений для образовательного центра. В них установили пластиковые окна, подвели воду и электричество к партам в лабораториях по физике и химии. Ведутся отделочные работы.

Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
В Саратове юные спортсмены получили экипировку по нацпроекту

- Для сельских школ, "Точки роста" конечно открывают новые возможности, -говорит директор школы Татьяна Нукатова. - Сейчас ребята живут в мире огромного количества информации и технологий. Такие центры делают процесс обучения увлекательнее. Дети начинают мыслить креативно и смело подходить к решению нестандартных задач. А это и есть путь к успеху. Для этого и внедряются инновации в процесс обучения.

По словам директора, сейчас в школе готовятся к введению с начала учебного года новых внеурочных курсов. Учителя химии, биологии и физики уже прошли дополнительное обучение для работы в центре "Точка роста".

Новые образовательные центры будут созданы в школах 37 муниципальных районов Саратовской области. На их оборудование выделено более ста миллионов рублей. В основном эти средства поступили из федерального бюджета по нацпроекту "Образование".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19