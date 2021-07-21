В Шемуршинском районе откроют новую площадку ГТО

При муниципальной детско-юношеской спортивной школе "Туслах" в Шемуршинском районе Чувашии началась установка оборудования для малой спортивной площадки ГТО. Тренажеры были приобретены в рамках программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики, на территории площадью более 300 квадратных метров будут смонтированы свыше двух десятков спортивных снарядов. Часть из них предназначена непосредственно для выполнения испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", часть - для подготовки к ним.

Так, в частности, на площадке появится оснащение для прыжков в длину и рывка гири, шведские стенки, брусья, турники, помост для отжиманий, тренажеры на различные группы мышц. Некоторые из спортивных снарядов смогут использовать для занятий люди с ограничениями по здоровью. На всей территории уложат специальное прорезиненное покрытие.

Площадка должна быть открыта уже к концу месяца. Она станет первой из двух объектов ГТО, запланированных к возведению в этом году. Всего же, по данным ведомства, за два года реализации проекта в Чувашии оборудовали 14 таких спорткомплексов.

- Все они расположены при муниципальных центрах тестирования ГТО, однако используются не только для проведения испытаний комплекса. Заниматься на них может любой желающий. Сделать спорт доступнее и популярнее - одна из задач проекта "Спорт - норма жизни". Так, к 2030 году к регулярной физической активности планируется привлечь 70 процентов жителей региона, - отметил министр физической культуры и спорта региона Василий Петров.

Напомним, еще одна площадка для подготовки и сдачи норм ГТО будет построена в этом году в Батыревском районе. На оба объекта республика получила по проекту "Спорт - норма жизни" из федерального бюджета около 5,6 миллиона рублей.

По словам Петрова, сейчас на официальном портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" зарегистрировано около 172 тысяч жителей республики старше шести лет.