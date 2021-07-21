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21.07.2021 09:47
Рубрика: Культура

В Уфе поставили спектакль про чиновничье закулисье

Текст: Альфред Аглетдинов (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 163(8514)
Несмотря на летнее театральное затишье, хорошо известная в Башкирии творческая группа "The Theater" представляет в июле семь постановок, включая премьеру "Бабай всея Руси".

Театральный эксперимент в жанре комедии по мотивам книги экс-председателя общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова "Бабай всея Руси", изданной в двух частях и разлетевшейся в бумажном и электронном вариантах по стране, был реализован при участии самого автора бестселлера и профессионального коллектива театра "The Theater".

Фото: Андрей Парфенов
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- Эта постановка о том, что нам каждую секунду приходится делать выбор: быть как все или быть одному, переступить через человека или остаться им? Для актеров эта постановка - определенный риск и новая жизнь, которую они проживают. В основу спектакля лег сюжет книги, но это инсценировка, так что театральная версия отличается от литературного произведения. Мы постарались не только передать фарс происходящего, но и воссоздать характерные черты новейшей истории страны, - поделилась режиссер-постановщик и основатель театра Алсу Самигуллина.

Ростислав Мурзагулов, хорошо знающий изнутри функционирование этих самых органов, и телеведущая Ульяна Тригубчак играют второстепенные роли, главные - профессиональные актеры.

Несмотря на то что все совпадения случайны, что особо подчеркивают идейные вдохновители театральной постановки, легко прослеживается путь во власть одного из молодых героев спектакля, призванного трудиться на ниве пиара в региональных недрах власти.

Зрители в зале все же порой гадают: какая политическая фигура спрятана за той или другой дутой фигурой (в надувные костюмы одеты все актеры) "крутых" силовиков или больших чиновников.

Мнения о спектакле, как и о любой премьере, разделились, но то, что она вызвала живой интерес и эмоции у зрителей, несомненно. Ни один человек не покинул зал до окончания комедии. Это говорит о том, что она удалась и займет в репертуаре "The Theater" достойное место.

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