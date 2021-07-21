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21.07.2021 14:05
Рубрика: Власть

В Ульяновской области создадут компанию по лизингу воздушного транспорта

Текст: Олег Дмитриев (Ульяновск)
Соглашение о реализации проекта подписано с компанией "Авиакапитал-Сервис" в присутствии генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова на Международном авиасалоне "МАКС-2021". Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

- Подписание соглашения даст новый импульс продолжению сотрудничества Ульяновской области с корпорацией "Ростех". У нашего региона есть большой потенциал для развития авиационной промышленности. Здесь работает ряд предприятий авиационного комплекса, есть Особая экономическая зона портового типа со специальным налоговым и таможенным режимом, которая ориентирована на реализацию проектов в области производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, грузовой логистики. Мы приветствуем и поддерживаем инициативы для дальнейшего роста авиационного кластера, появления высококвалифицированных рабочих мест, - отметил Алексей Русских.

Фото: Ball Corporation
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Парк авиатехники, участвующей в проекте, составит не менее десяти вертолетов, в числе которых - Ансаты, Ми-38, Ми-8 и другие. Суммарная стоимость парка на старте проекта оценивается примерно в 4 миллиарда рублей.

- Наличие готовой инфраструктуры, благоприятные условия для инвесторов, а также наличие партнёров в Ульяновске помогут обеспечить максимально быстрый старт проекта. Статус особо значимого инвестиционного проекта и особый налоговый режим позволят предложить эксплуатантам самолетов и вертолетов, производителям и сервисным компаниям наиболее привлекательные финансовые условия, - сказал генеральный директор "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.

На следующем этапе возможно расширение парка лизинговой компании самолетами МС-21-300, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300. Также в рамках партнёрства Госкорпорации "Ростех" и региона обсуждается возможность создания центра кастомизации ОАК в регионе, чтобы упростить логистику поставок и обеспечить ещё более привлекательные условия сотрудничества для заказчиков.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, проект компании соответствует необходимым критериям и может претендовать на присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта.

- Приобретение компанией соответствующего статуса позволит инвестору получить поддержку в виде финансовых льгот, а Ульяновской области - обеспечить налоговые поступления в региональный бюджет в размере более 200 миллионов рублей в течение ближайших 15 лет, - отметил руководитель.

По мнению главы регионального кабмина Александра Смекалина, который также принимает участие в работе делегации на Международном авиасалоне МАКС-2021, такие соглашения работают, кроме всего прочего, и на повышение инвестиционной привлекательности нашей особой экономической зоны, становятся новым якорем для будущих инвесторов.

Справка "РГ"

ООО "Авиакапитал-Сервис" является 100% дочерним предприятием Госкорпорации "Ростех". Специализации компании - лизинг, финансирование, организация приобретения и сбыта гражданской авиационной техники и оборудования.

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