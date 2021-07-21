Андрей Травников призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом

В Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Эпидемическая обстановка в регионе, как и во всей стране, остается напряженной. В пресс-службе областного правительства подчеркивают, что сфера здравоохранения уже полтора года работает с большой нагрузкой, в режиме сверхнапряжения.

В этой связи губернатор Андрей Травников призвал журналистов поддержать медиков в борьбе с пандемией коронавируса.

- В каждой большой отрасли, в каждом деле есть недостатки, особенно в период работ в таком аврале, эти проблемы, недостатки обостряются, бросаются в глаза, и вы, в том числе, их освещаете на своих ресурсах, в своих СМИ. Но в этот период наши медики заслуживают поддержки - и кроме проблем и недостатков, следует "подсветить" то, в каких условиях они работают, и сколько жизней спасают. Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой - поддержите наших врачей, - сказал Андрей Травников на традиционной встрече с представителями СМИ.

Минздрав региона продолжает развертывать новые инфекционные госпитали. В начале июля открыт госпиталь на базе терапевтического корпуса 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Всего в регионе насчитывается 6 252 коек для больных COVID-19. Регион дополнительно закупит 300 кислородных концентраторов для стационаров. Обеспечение кислородом медицинских организаций региона находится под контролем областных властей.

Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, минздрав региона еженедельно контролирует работу городских и районных поликлиник и стационаров. Особое внимание уделяется работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса.

Справка "РГ"

Новосибирская область продолжает получать новые партии вакцин. Так, очередная партия - 30 тысяч доз - доставлена в минувшее воскресенье. Всего в Новосибирскую область уже поступило свыше 577 тысяч доз вакцин для профилактики коронавируса. На 24 июля подтверждена поставка еще девяти тысяч комплектов (18 тысяч) доз. В области развернуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 - в областном центре и 55 - в муниципальных районах и городских округах. Также работают 19 мобильных пункта в Новосибирске и 12 - в области.