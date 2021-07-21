Андрей Травников призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом

Новости

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 10:07
В России разработают авиабомбы для тушения пожаров 10:05
В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19 09:58
В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов 09:52
Стало известно, когда жара вернется в Москву 09:48
В США продолжительность жизни сократилась на полтора года 09:45
Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой 09:42
Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13% 09:37
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года 09:37
В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих 09:35
На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 10:18
Рубрика: Власть

Андрей Травников призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Эпидемическая обстановка в регионе, как и во всей стране, остается напряженной. В пресс-службе областного правительства подчеркивают, что сфера здравоохранения уже полтора года работает с большой нагрузкой, в режиме сверхнапряжения.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 В этой связи губернатор Андрей Травников призвал журналистов поддержать медиков в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото: Татьяна Кравченко
Власти Новосибирской области контролируют поставки кислорода в больницы

- В каждой большой отрасли, в каждом деле есть недостатки, особенно в период работ в таком аврале, эти проблемы, недостатки обостряются, бросаются в глаза, и вы, в том числе, их освещаете на своих ресурсах, в своих СМИ. Но в этот период наши медики заслуживают поддержки - и кроме проблем и недостатков, следует "подсветить" то, в каких условиях они работают, и сколько жизней спасают. Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой - поддержите наших врачей, - сказал Андрей Травников на традиционной встрече с представителями СМИ.

 Минздрав региона продолжает развертывать новые инфекционные госпитали. В начале июля открыт госпиталь на базе терапевтического корпуса 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Всего в регионе насчитывается 6 252 коек для больных COVID-19. Регион дополнительно закупит 300 кислородных концентраторов для стационаров. Обеспечение кислородом медицинских организаций региона находится под контролем областных властей.

 Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, минздрав региона еженедельно контролирует работу городских и районных поликлиник и стационаров. Особое внимание уделяется работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса.

Справка "РГ"

Новосибирская область продолжает получать новые партии вакцин. Так, очередная партия - 30 тысяч доз - доставлена в минувшее воскресенье. Всего в Новосибирскую область уже поступило свыше 577 тысяч доз вакцин для профилактики коронавируса. На 24 июля подтверждена поставка еще девяти тысяч комплектов (18 тысяч) доз. В области развернуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 - в областном центре и 55 - в муниципальных районах и городских округах. Также работают 19 мобильных пункта в Новосибирске и 12 - в области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России