Чему учат школьников на Экостанции в Барнауле

В Алтайском крае ребят учат навыкам профессий, связанных с сохранением природы, со школьной скамьи. В Экостанции при Алтайском краевом детском экологическом центре занимаются уже около 500 ребятишек.

- Мы посчитали, что наш многолетний опыт в области экологического просвещения молодежи нужно применять в ранней профориентации детей, - отметила руководитель Экостанции Ольга Аришина. - Экоцентр почти 85 лет прививает подрастающему поколению любовь к родной природе. В конце 1930-х годов это была станция юных натуралистов, а теперь - Экостанция будущего.

По направлениям "Био-", "Агро-" и "Лесное дело" у краевого экоцентра уже была хорошая база и подготовленные кадры, поэтому проблем с реализацией новых программ не возникло. Юные биологи с интересом занимаются по программам "Уникум" и "Школа цветовой микроскопии", направленными на индивидуальную работу с одаренными детьми. Для юных аграриев закупили оборудование для "Умной теплицы" и "Агроэкологии", аналогов которых в регионе нет. А вот направление "Проектирование" в экоцентре только начали развивать и привлекли к этому Клуб экологических волонтеров "Начни с дома своего". Школьников знакомят с основами эковолонтерства, приучают к раздельному сбору мусора и нацеливают на создание "зеленых" стартапов.

На "Экомониторинге" ребят учат прикладной экологии, мониторинговому исследованию окружающей среды, а направление "Профи" должно помочь им с выбором будущей экопрофессии.

Многие юннаты занимаются сразу по нескольким направлениям. Но, независимо от выбранной учебной программы, ребятам больше всего нравятся очные практические занятия. За время онлайн-обучения они соскучились по прямому общению друг с другом, с наставниками и живой природой. Поэтому летом многие с удовольствием поехали в профильный лагерь "Золотые горы", где продолжили экообразование. Ведь одно дело посмотреть видеоролик, как ухаживать за кроликом, и совсем другое - попробовать это сделать самому.

- Мне очень понравились практические занятия, которые у нас проходили в летнем лагере, - поделилась впечатлениями школьница из Бийского района Анастасия Биткова. - Было интересно применять на практике свои знания, полученные в учебном году, вырабатывать новые навыки. Я расширила свои знания в экологии и нашла новых друзей.