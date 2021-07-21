Чему учат школьников на Экостанции в Барнауле

Новости

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 10:07
В России разработают авиабомбы для тушения пожаров 10:05
В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19 09:58
В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов 09:52
Стало известно, когда жара вернется в Москву 09:48
В США продолжительность жизни сократилась на полтора года 09:45
Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой 09:42
Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13% 09:37
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года 09:37
В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих 09:35
На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 09:33
Рубрика: Общество

Чему учат школьников на Экостанции в Барнауле

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 163(8514)
В Алтайском крае ребят учат навыкам профессий, связанных с сохранением природы, со школьной скамьи. В Экостанции при Алтайском краевом детском экологическом центре занимаются уже около 500 ребятишек.
Больше всего юннатам нравится ухаживать за животными. Фото: Алтайский краевой детский экологический центр Больше всего юннатам нравится ухаживать за животными. Фото: Алтайский краевой детский экологический центр
Больше всего юннатам нравится ухаживать за животными. Фото: Алтайский краевой детский экологический центр

- Мы посчитали, что наш многолетний опыт в области экологического просвещения молодежи нужно применять в ранней профориентации детей, - отметила руководитель Экостанции Ольга Аришина. - Экоцентр почти 85 лет прививает подрастающему поколению любовь к родной природе. В конце 1930-х годов это была станция юных натуралистов, а теперь - Экостанция будущего.

Чему учат детские технопарки на каникулах

По направлениям "Био-", "Агро-" и "Лесное дело" у краевого экоцентра уже была хорошая база и подготовленные кадры, поэтому проблем с реализацией новых программ не возникло. Юные биологи с интересом занимаются по программам "Уникум" и "Школа цветовой микроскопии", направленными на индивидуальную работу с одаренными детьми. Для юных аграриев закупили оборудование для "Умной теплицы" и "Агроэкологии", аналогов которых в регионе нет. А вот направление "Проектирование" в экоцентре только начали развивать и привлекли к этому Клуб экологических волонтеров "Начни с дома своего". Школьников знакомят с основами эковолонтерства, приучают к раздельному сбору мусора и нацеливают на создание "зеленых" стартапов.

На "Экомониторинге" ребят учат прикладной экологии, мониторинговому исследованию окружающей среды, а направление "Профи" должно помочь им с выбором будущей экопрофессии.

Многие юннаты занимаются сразу по нескольким направлениям. Но, независимо от выбранной учебной программы, ребятам больше всего нравятся очные практические занятия. За время онлайн-обучения они соскучились по прямому общению друг с другом, с наставниками и живой природой. Поэтому летом многие с удовольствием поехали в профильный лагерь "Золотые горы", где продолжили экообразование. Ведь одно дело посмотреть видеоролик, как ухаживать за кроликом, и совсем другое - попробовать это сделать самому.

- Мне очень понравились практические занятия, которые у нас проходили в летнем лагере, - поделилась впечатлениями школьница из Бийского района Анастасия Биткова. - Было интересно применять на практике свои знания, полученные в учебном году, вырабатывать новые навыки. Я расширила свои знания в экологии и нашла новых друзей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19