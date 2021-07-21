Есть ли в Сибири спрос на бюсты Ленина

Новости

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 10:07
В России разработают авиабомбы для тушения пожаров 10:05
В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19 09:58
В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов 09:52
Стало известно, когда жара вернется в Москву 09:48
В США продолжительность жизни сократилась на полтора года 09:45
Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой 09:42
Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13% 09:37
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года 09:37
В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих 09:35
На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 09:57
Рубрика: Общество

Есть ли в Сибири спрос на бюсты Ленина

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 163(8514)
Барнаулец Алексей Чугунов три десятка лет собирал статуэтки, бюсты и портреты вождя мирового пролетариата. В его квартире ими уставлены шкафы, столы и тумбы. Но из-за болезни он решил расстаться со своей коллекцией, чтобы собрать деньги на операцию. Комплект из сотни скульптур выставил на продажу за полмиллиона рублей.
Комплект из сотни скульптур выставлен на продажу за полмиллиона рублей. Фото: Алексей Чугунов Комплект из сотни скульптур выставлен на продажу за полмиллиона рублей. Фото: Алексей Чугунов
Комплект из сотни скульптур выставлен на продажу за полмиллиона рублей. Фото: Алексей Чугунов

- К сожалению, вынужден продать всю свою большую коллекцию бюстов и статуэток Ленина, - рассказал Алексей Чугунов. - Приобретал их не только в Барнауле, но и в других городах. Есть даже экземпляры, выпущенные в 1940-1950 годах. Изготовлены они из разных материалов - гипс, фарфор, металл, поделочный камень. Все в отличном состоянии.

Фото: Владислав Гуков
Бюст создателя пушки ЗИС-3 нашли в подвале нижегородского завода

Всю коллекцию он продает только целиком, не делит. Более того, первому встречному свои раритеты Алексей Чугунов отдавать не собирается: "Не хочу, чтобы их купили, чтобы потом распродать подороже. Надеюсь, найдутся ценители, кто приобретет коллекцию полностью, например, для частного музея".

Отдельно он выставил на продажу портрет Владимира Ильича маслом и небольшой памятник высотой 1,2 метра, на котором вождь изображен в полный рост. Говорит, что никогда бы не расстался с коллекцией, если бы не проблемы со здоровьем. Ноги его давно подводят, а теперь понадобилась дорогостоящая операция. Кроме "ленинской" коллекции, он выставил на продажу и другие раритеты - радиоприемник "Рига-103", сувенирную модель автомобиля ГАЗ-13 "Чайка", эмблемы и таблички старых автобусов и троллейбусов.

Необычная коллекция вызвала большой резонанс в соцсетях. Правда, покупателей пока нет, но нашлись неравнодушные люди, кто вызвался помочь Алексею Чугунову со сбором денег на операцию, а также с оформлением документов, чтобы попробовать получить государственную квоту на бесплатное лечение.

Кстати, Алексей Чугунов - не единственный в Барнауле коллекционер скульптурных изображений вождя. Руководитель саморегулируемой организации "Алтайские строители" Юрий Гатилов также много лет собирает бюсты Ленина. В его коллекции уже больше двухсот экспонатов, и все они выставлены в его рабочем кабинете.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В новосибирском музее собрали обломки СССР и сделали выставку

- Это и увлечение, и ностальгия по советским временам, когда мы жили и работали при плановой экономике, - отмечает Юрий Гатилов. - Я собираюсь и дальше пополнять свою коллекцию. Познакомился со скульптурами, которые предлагает Алексей Чугунов, но, к сожалению, почти все из его коллекции у меня уже есть. Так что приобретать не планирую.

Почем Ильич для народа?

В продаже изображений вождя мирового пролетариата - великое множество. Стало быть, есть и спрос. Вот она - проверка масштаба личности временем. Правда, современные производители малых скульптур иной раз уточняют в описании, кто такой этот самый Ульянов - ведь верных ленинцев больше в стране не становится, а школяры скорее объяснят, кто такой Моргенштерн, чем вспомнят Владимира Ильича. Пишут про него "бюстоделы" в Сети, впрочем, уважительно: "Одна из самых ключевых фигур в истории России". Изготавливают же нынче эту ключевую фигуру из разных материалов, от классических бронзы и гипса до новейших полимеров. Из них, кстати, вождь получается симпатичный, легкий. Цены тоже подъемные, доступны пролетариату.

"Бюст Ленин большой белый" из гипсополимера в Екатеринбурге стоит 389 рублей оптом, 439 - в розницу. В металле или камне Ленин обойдется дороже - тут цены на "карманного" вождя начинаются от трех тысяч рублей. А заканчиваются неизвестно где - там же, где мечты о победе коммунизма. Например, год назад в Новосибирске выставили на продажу двухметровую статую Ленина из алюминия за 700 тысяч рублей. За 600 тысяч ценителям предлагали 400-килограммовый бюст вождя из мрамора, утверждая, что это уникальная работа известного скульптора Льва Кербеля.

Но самое революционное предложение было размещено в Новосибирске, накануне очередного дня рождения В. И. Ульянова-Ленина. За сто миллиардов рублей предлагалось купить памятник на главной площади города - конечно, имени Ленина. Памятник, кстати, федерального значения, место на своей площади занимает с 1970 года, и ни продать, ни купить его нельзя. Но в соцсетях шутку оценили, так что Ленин продолжает волновать умы.

Подготовила Нина Рузанова

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19