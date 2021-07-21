Есть ли в Сибири спрос на бюсты Ленина

Барнаулец Алексей Чугунов три десятка лет собирал статуэтки, бюсты и портреты вождя мирового пролетариата. В его квартире ими уставлены шкафы, столы и тумбы. Но из-за болезни он решил расстаться со своей коллекцией, чтобы собрать деньги на операцию. Комплект из сотни скульптур выставил на продажу за полмиллиона рублей.

- К сожалению, вынужден продать всю свою большую коллекцию бюстов и статуэток Ленина, - рассказал Алексей Чугунов. - Приобретал их не только в Барнауле, но и в других городах. Есть даже экземпляры, выпущенные в 1940-1950 годах. Изготовлены они из разных материалов - гипс, фарфор, металл, поделочный камень. Все в отличном состоянии.

Всю коллекцию он продает только целиком, не делит. Более того, первому встречному свои раритеты Алексей Чугунов отдавать не собирается: "Не хочу, чтобы их купили, чтобы потом распродать подороже. Надеюсь, найдутся ценители, кто приобретет коллекцию полностью, например, для частного музея".

Отдельно он выставил на продажу портрет Владимира Ильича маслом и небольшой памятник высотой 1,2 метра, на котором вождь изображен в полный рост. Говорит, что никогда бы не расстался с коллекцией, если бы не проблемы со здоровьем. Ноги его давно подводят, а теперь понадобилась дорогостоящая операция. Кроме "ленинской" коллекции, он выставил на продажу и другие раритеты - радиоприемник "Рига-103", сувенирную модель автомобиля ГАЗ-13 "Чайка", эмблемы и таблички старых автобусов и троллейбусов.

Необычная коллекция вызвала большой резонанс в соцсетях. Правда, покупателей пока нет, но нашлись неравнодушные люди, кто вызвался помочь Алексею Чугунову со сбором денег на операцию, а также с оформлением документов, чтобы попробовать получить государственную квоту на бесплатное лечение.

Кстати, Алексей Чугунов - не единственный в Барнауле коллекционер скульптурных изображений вождя. Руководитель саморегулируемой организации "Алтайские строители" Юрий Гатилов также много лет собирает бюсты Ленина. В его коллекции уже больше двухсот экспонатов, и все они выставлены в его рабочем кабинете.

- Это и увлечение, и ностальгия по советским временам, когда мы жили и работали при плановой экономике, - отмечает Юрий Гатилов. - Я собираюсь и дальше пополнять свою коллекцию. Познакомился со скульптурами, которые предлагает Алексей Чугунов, но, к сожалению, почти все из его коллекции у меня уже есть. Так что приобретать не планирую.

Почем Ильич для народа?

В продаже изображений вождя мирового пролетариата - великое множество. Стало быть, есть и спрос. Вот она - проверка масштаба личности временем. Правда, современные производители малых скульптур иной раз уточняют в описании, кто такой этот самый Ульянов - ведь верных ленинцев больше в стране не становится, а школяры скорее объяснят, кто такой Моргенштерн, чем вспомнят Владимира Ильича. Пишут про него "бюстоделы" в Сети, впрочем, уважительно: "Одна из самых ключевых фигур в истории России". Изготавливают же нынче эту ключевую фигуру из разных материалов, от классических бронзы и гипса до новейших полимеров. Из них, кстати, вождь получается симпатичный, легкий. Цены тоже подъемные, доступны пролетариату.

"Бюст Ленин большой белый" из гипсополимера в Екатеринбурге стоит 389 рублей оптом, 439 - в розницу. В металле или камне Ленин обойдется дороже - тут цены на "карманного" вождя начинаются от трех тысяч рублей. А заканчиваются неизвестно где - там же, где мечты о победе коммунизма. Например, год назад в Новосибирске выставили на продажу двухметровую статую Ленина из алюминия за 700 тысяч рублей. За 600 тысяч ценителям предлагали 400-килограммовый бюст вождя из мрамора, утверждая, что это уникальная работа известного скульптора Льва Кербеля.

Но самое революционное предложение было размещено в Новосибирске, накануне очередного дня рождения В. И. Ульянова-Ленина. За сто миллиардов рублей предлагалось купить памятник на главной площади города - конечно, имени Ленина. Памятник, кстати, федерального значения, место на своей площади занимает с 1970 года, и ни продать, ни купить его нельзя. Но в соцсетях шутку оценили, так что Ленин продолжает волновать умы.

Подготовила Нина Рузанова