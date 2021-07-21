Колокольцев поздравил ветерана из Красноярска со столетием

Сегодня, 21 июля, житель Красноярска ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Прокопий Ефимович Сафонов отметил столетний юбилей. С днем рождения его поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что поздравления главы МВД России и ценный подарок юбиляру передал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Руководитель Главка и председатель краевого Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Иннокентий Жмаков вручили Прокопию Ефимовичу уникальный документ - подлинник присяги личного состава Советской милиции из личного дела ветерана.

Справка "РГ"

Прокопий Ефимович Сафонов родился 21 июля 1921 года в деревне Иркутская Сухобузимского района Красноярского края. После окончания восьмого класса школы № 35 города Красноярска поступил в Ленинградское Краснознаменное пехотное училище имени С.М. Кирова. В июне 1941 года приказом о присвоении воинского звания "лейтенант", был досрочно выпущен из училища и призван на фронт.

С 23 июня 1941 года и до зимы 1944 года молодой офицер служил в Карелии в 104-й стрелковой дивизии, где занимал должности заместителя командира пулеметной роты и командира отдельной учебной стрелковой роты. В 1944 году он принимал участие в Будапештской операции и битве на озере Балатон.

Счастливое известие о Победе командир батальона капитан Прокопий Сафонов встретил на реке Мура на границе трех государств: Югославии, Венгрии и Австрии. За боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

В 1946 году после демобилизации боевой офицер вернулся в родной Красноярск. Ему предложили служить в милиции - оперуполномоченным в отделе БХСС.

Более 30 лет Прокопий Ефимович отдал службе в правоохранительных органах. В трудовой книжке у ветерана всего две записи: 1946 год - принят на работу в УВД, 1979 год - уволен на пенсию. Находясь на заслуженном отдыхе, он принимал активное участие в деятельности краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.