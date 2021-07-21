Крупная партия техники для восстановления лесов поступила в Кузбасс

Первая в этом году крупная партия современной техники для восстановления лесов и сохранения их от пожара поступила по нацпроекту "Экология" в Кузбасс. Ключи вручили работникам лесхозов.

Третий год современная техника для восстановления лесов и сохранения их от пожара поступает по нацпроекту "Экология" в Кузбасс. Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Кузбасса

Кроме пожарной автоцистерны и гусеничного трактора, автопарк пополнили восемь грузовых внедорожников "Садко NEXT" отечественного производства. Начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев напомнил: это третье поколение знаменитого "газика". Машина, давно уже доказавшая свою сверхпроходимость, теперь еще и снабжена комфортным рабочим местом водителя.

Кузбасские лесхозы обновляют автопарк третий год. В том числе машинами для создания минерализованных полос и противопожарных разрывов, для доставки по бездорожью к очагам возгораний.

За три года Кузбасс получил 176 единиц техники на сумму более 210 миллионов рублей. Для региона, где до начала модернизации технические средства в лесхозах были изношены на 90 процентов, это настоящий подарок. "Наш лесхоз обеспечивает пожарную безопасность на территории трех лесничеств - в общей сложности это почти миллион гектаров, - рассказал директор Чебулинского лесхоза Юрий Новиков. - И чем быстрее начинают борьбу с огнем, тем лучше. Новая техника нам помогает".

По его словам, полученный в прошлом году российский вездеход СТМ-3993 с дизельным двигателем вдвое быстрее доставляет в труднодоступные места - по лесным дорогам и болотистой местности. И непогода вездеходу не помеха!

У этого колесного полноприводного снегоболотохода с бескамерными шинами низкого давления, лебедкой и тремя топливными баками грузоподъемность - 600 кило. Он может взять на борт пять человек с оборудованием. Таких помощников (одна машина стоит 3,1 миллиона рублей), говорят в лесном департаменте, хорошо бы иметь всем лесничествам.

В этом году Кузбасс, где с начала года потушили 60 возгораний на 776 гектарах леса, планирует закупить еще около 50 единиц техники. Почти на 25 миллионов рублей.

А в Пермском крае 40 камер присматривают за пожарной обстановкой на территории более трех миллионов лесных гектаров. Это четверть зеленого фонда региона. Также обеспечить безопасность лесов края поможет техника, закупленная в рамках нацпроекта.

Справка "РГ"

Система "Лесохранитель" появилась благодаря нацпроекту "Экология". Ее активно используют во многих регионах. В Свердловской области за состоянием лесов следят 84 камеры на более 15 миллионах гектаров. А в Красноярском крае система "Лесохранитель" контролирует около 159 миллионов гектаров тайги, это чуть больше площади Монголии. В перспективе на подмогу камерам прилетят беспилотники.