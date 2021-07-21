Крупная партия техники для восстановления лесов поступила в Кузбасс

Новости

Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 21.07.2021
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 21.07.2021
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 21.07.2021
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 21.07.2021
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 21.07.2021
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 21.07.2021
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 21.07.2021
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 21.07.2021
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 21.07.2021
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 21.07.2021
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 22:52
Рубрика: Общество

Крупная партия техники для восстановления лесов поступила в Кузбасс

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Первая в этом году крупная партия современной техники для восстановления лесов и сохранения их от пожара поступила по нацпроекту "Экология" в Кузбасс. Ключи вручили работникам лесхозов.
Третий год современная техника для восстановления лесов и сохранения их от пожара поступает по нацпроекту "Экология" в Кузбасс. Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Кузбасса

Кроме пожарной автоцистерны и гусеничного трактора, автопарк пополнили восемь грузовых внедорожников "Садко NEXT" отечественного производства. Начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев напомнил: это третье поколение знаменитого "газика". Машина, давно уже доказавшая свою сверхпроходимость, теперь еще и снабжена комфортным рабочим местом водителя.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Жители регионов могут вместе с чиновниками решать, какие трассы строить

Кузбасские лесхозы обновляют автопарк третий год. В том числе машинами для создания минерализованных полос и противопожарных разрывов, для доставки по бездорожью к очагам возгораний.

За три года Кузбасс получил 176 единиц техники на сумму более 210 миллионов рублей. Для региона, где до начала модернизации технические средства в лесхозах были изношены на 90 процентов, это настоящий подарок. "Наш лесхоз обеспечивает пожарную безопасность на территории трех лесничеств - в общей сложности это почти миллион гектаров, - рассказал директор Чебулинского лесхоза Юрий Новиков. - И чем быстрее начинают борьбу с огнем, тем лучше. Новая техника нам помогает".

По его словам, полученный в прошлом году российский вездеход СТМ-3993 с дизельным двигателем вдвое быстрее доставляет в труднодоступные места - по лесным дорогам и болотистой местности. И непогода вездеходу не помеха!

У этого колесного полноприводного снегоболотохода с бескамерными шинами низкого давления, лебедкой и тремя топливными баками грузоподъемность - 600 кило. Он может взять на борт пять человек с оборудованием. Таких помощников (одна машина стоит 3,1 миллиона рублей), говорят в лесном департаменте, хорошо бы иметь всем лесничествам.

В этом году Кузбасс, где с начала года потушили 60 возгораний на 776 гектарах леса, планирует закупить еще около 50 единиц техники. Почти на 25 миллионов рублей.

А в Пермском крае 40 камер присматривают за пожарной обстановкой на территории более трех миллионов лесных гектаров. Это четверть зеленого фонда региона. Также обеспечить безопасность лесов края поможет техника, закупленная в рамках нацпроекта.

Справка "РГ"

Система "Лесохранитель" появилась благодаря нацпроекту "Экология". Ее активно используют во многих регионах. В Свердловской области за состоянием лесов следят 84 камеры на более 15 миллионах гектаров. А в Красноярском крае система "Лесохранитель" контролирует около 159 миллионов гектаров тайги, это чуть больше площади Монголии. В перспективе на подмогу камерам прилетят беспилотники.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела