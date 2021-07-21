На поддержку бизнеса бюджет Омской области потратил миллиард рублей

В прошлом году на компенсации омским предпринимателям в условиях ограничений, вызванных COVID-19, казна направила беспрецедентную сумму. Тем не менее экономика области испытала потрясение, а новый локдаун может усугубить ситуацию. Поэтому власти будут искать компромисс. С одной стороны - учитывать эпидситуацию и рекомендации Роспотребнадзора, с другой - интересы предприятий.

Александр Бурков: Я и сам привился, и моя семья тоже привита. Фото: Омскпортал

- Любой локдаун - это удар по бизнесу, - отмечает глава региона Александр Бурков. - Поэтому мы должны найти золотую середину. Нужно дать предпринимателям возможность работать, но делать это с соблюдением всех санитарных норм.

Чтобы поддержать бизнес, в прошлом году в Омской области был принят "исчерпывающий" пакет льгот. Однако, по данным регионального минэкономики, несмотря на компенсации в период вынужденных ограничений, рынок покинуло пять процентов предприятий малого бизнеса,а люди остались без работы.

- Сегодня мы ищем баланс вместе с членами оперативного штаба, в состав которого входят представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, бизнеса, профсоюзов, союза работодателей, уполномоченных по правам человека, - поясняет Бурков.

На крупных предприятиях ситуация выглядит более благополучно. Их руководители понимают, чем грозит сбой производства, и принимают все необходимые санитарные и профилактические меры. Омские нефтепереработчики, например, не только привили от COVID-19 более восьмидесяти процентов сотрудников, но и расширили программу вакцинации. Теперь поставить прививки от коронавируса, наряду с сотрудниками завода и дочерних предприятий, могут и члены их семей.

- Мы призываем омских работодателей взять на вооружение этот опыт, создавать условия для вакцинации на предприятиях. Это напрямую способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19, - подчеркивает замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.

С обращением к омским предпринимателям и руководителям организаций выступила региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Дополнительный выходной, льготы на питание, санаторные путевки, компенсации - такие стимулы эксперты предлагают ввести на предприятиях малого и среднего бизнеса для тех, кто поставил прививку.

- Это важно, поскольку малый и средний бизнес - девяносто процентов работодателей региона. Это транспорт, торговля, общественное питание, парикмахерские услуги и десятки других сфер, - пояснил руководитель регионального отделения союза работодателей Виктор Белов. - Поэтому от здоровья коллективов этих предприятий в значительной степени зависит и общая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Омской области.

Что касается сферы здравоохранения, то, по словам губернатора, к третьей волне коронавирусной инфекции Омская область готова. Если в прошлом году работа медиков осложнялась отсутствием опыта борьбы с COVID-19, то теперь все иначе, есть четкий алгоритм действий.

- Наши врачи знают, как лечить. Для этого есть все необходимое - лекарства, кислород, СИЗы, аппараты ИВЛ. Мы понимаем, какое количество коек сегодня нужно, куда везти пациентов на обследование. И держим руку на пульсе, - подчеркнул Александр Бурков.

По данным медиков, в прошлом году заболеванию в большей мере были подвержены люди старше 45 лет, а в этом году коронавирус диагностируют и у молодых омичей. Изменились и симптомы: нет потери ощущений вкуса и запаха, COVID-19 зачастую проявляется как ОРВИ. Заслон болезни сегодня можно поставить только одним способом - с помощью прививки.

- Я и сам привился, и моя семья привита. Советую омичам тоже поберечься. Пройти вакцинацию и спокойно жить дальше, - порекомендовал жителям региона губернатор.

Тем временем

На профильном совещании в правительстве с главврачами омских клиник глава региона потребовал отладить работу клинических регистратур и колл-центров, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан, в частности, по звонкам на единую федеральную горячую линию. А также своевременно пополнять запасы вакцины в прививочных кабинетах.

Кроме того, Александр Бурков распорядился обеспечить все поликлиники дополнительным транспортом для выезда к пациентам на дом, организовать работу пунктов вакцинации в максимально доступном и удобном для граждан режиме.