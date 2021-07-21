Названы регионы, где больше всего застройщиков-нарушителей

Больше всего застройщиков-нарушителей - в Новосибирской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд регулярно проверяет, соблюдают ли застройщики законодательство о долевом строительстве, чтобы не допустить роста числа обманутых дольщиков.

Во II квартале больше всего объектов с нарушениями закона о долевом строительстве было обнаружено в Новосибирской и Ленинградской областях (49 и 40 объектов соответственно), а также Краснодарском крае (37 объектов).

"Благодаря проводимому мониторингу недобросовестные застройщики, не устраняющие выявленные нарушения в установленные законодательством сроки, не смогут привлекать средства граждан - участников долевого строительства до полного устранения всех выявленных замечаний", - сказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Проверяется, в частности, отсутствие процедур банкротства, ликвидации строительной организации, наличие уголовных дел в отношении ее руководства, выполнение застройщиками нормативов финансовой устойчивости, пояснил Тимофеев. Кроме того, сотрудники фонда контролируют, опубликована ли на сайте наш.дом.рф обязательная информация: разрешение на строительство, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации, проектная документация, документ о правах застройщика на земельный участок, фотографии хода строительства и др. После проверок застройщики получают уведомления о том, какие нарушения были найдены.