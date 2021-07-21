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21.07.2021 20:46
Рубрика: Культура

Новокузнецкая библиотека получила от "РГ" подписку и книги

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Бывший вагоностроитель стал заведующим маленькой библиотеки в Новокузнецке под названием "Слово". Что такое сегодня библиотека в формате "у дома", как она живет и работает?
Павел Рогалев пришел в библиотечную среду с завода. Фото: Юлия Потапова Павел Рогалев пришел в библиотечную среду с завода. Фото: Юлия Потапова
Павел Рогалев пришел в библиотечную среду с завода. Фото: Юлия Потапова

33-летний Павел Рогалев в 22 года получил II группу инвалидности. После операции на позвоночнике ему пришлось уволиться с завода. Пенсия маленькая, на работу не берут. А жена Олеся ждет ребенка. По совету приятеля Павел окончил еще один колледж и устроился преподавателем компьютерной грамотности в библиотеку имени Н. Гоголя. А потом и сам возглавил библиотеку "Слово".

Фото: Из архива семьи Крапивиных
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Она расположена на первом этаже пятиэтажки. Сюда часто заходят ребятишки, живущие в этом же доме. Родители спокойны: детвора не слоняется по улице без дела. В промежутках между настольными и компьютерными играми юным посетителям презентуют книжные новинки. Есть и взрослые читатели, которые узнают о библиотеке из интернета. "Слово" регулярно ведет в соцсетях видеорубрику "Книга недели". Своих любимых авторов и произведения представляют неформальные читатели-добровольцы из двух студенческих педотрядов.

- Встречаются разные читатели (в среднем у нас их бывает от 20 до 80 в день, а записано больше пятисот). Для каждого человека у нас найдется книга. Нужно только помочь ее найти. В нашем фонде 30 тысяч книг. Новых поступлений, правда, мало - средства на эти цели сейчас ограничены. Но бывает, что читатели выручают.

Кемеровский филиал "РГ" тоже не остался в стороне - подарил библиотеке "Слово" книги из серии "Жизнь замечательных людей" и с помощью партнеров газеты оформил годовую подписку на "Российскую газету" - Неделя".

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