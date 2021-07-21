Даниэль Бентли Александр и Цветана: Какие имена дают младенцам в Омске

В Омской области отмечается тренд на необычные имена для новорожденных. Как передает KP.RU со ссылкой на региональное управление ЗАГС, в моду входят двойные и даже тройные имена.

Так, одна семейная пара назвала сына Даниэль Бентли Александр, а среди двойных имен появились мужское Леон-Всеволод, а также женские Бао-Ань и Мия-Мадина. Впрочем, такая форма имен и ранее была весьма популярна в мусульманских семьях. Вот и в этом году в свидетельствах о рождении появились записи Мухаммад-Абдуллох, Нур-Ислам, Мухаммад-Али, Амир-Хамза.

Что касается более привычных имен в одно слово, то здесь наиболее изобретательными и необычными родители одарили девочек. Например, в Омске теперь живут Афина, Вселена, Цветана, Алмаза, Марса, Ноя, Родасвета, Хана, Егана, Лея, Оливия, Рианна, Иванка, Мишель, Эва, Ефросинья. А среди мальчишек есть Оник, Март, Мерей, Гарри, Леонардо, Фабиан, Теодор и Ной.

Самыми же популярными именами стали Александр, Артем и Максим у мальчиков, София, Анна и Полина у девочек. Всего же с начала года в Омской области на свет появилось почти 8,5 тысячи младенцев, среди которых 4,4 тысячи мальчиков и чуть меньше 4,1 тысячи девочек. Почти три тысячи новорожденных - первенцы, а 910 малышей родились в многодетных семьях. У 81 семейной пары родились двойни.