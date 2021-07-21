В Кемерове завершают ремонт на проспекте Химиков

В столице Кузбасса близятся к завершению ремонтные работы на одной из важнейших транспортных магистралей города по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Проспект Химиков соединяет два крупных района города Кемерово - Заводский и Ленинский. Его протяженность - около 5 км. Этот проспект включен в программу масштабных благоустроительных работ с учетом большой социальной значимости автомагистрали.

Здесь сразу несколько важных точек притяжения для кемеровчан и гостей столицы Кузбасса. В том числе - корпуса и общежития трёх кемеровских вузов: медицинского и государственного университетов, а также института культуры. Их фасады и территория также будут обновлены в рамках комплексного благоустройства. Часть этих работ уже завершена.

Кроме того, через пр. Химиков проходит путь до расположенных неподалеку Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова и Дворца творчества детей и молодёжи Ленинского района.

В этом году здесь появятся социальные объекты мирового уровня: строится культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, который станет одним из четырех крупных культурных кластеров России, наряду с Калининградом, Севастополем и Владивостоком.

Здесь уже работают Сибирский кампус Российского государственного университета сценических искусств, Школа креативных индустрий, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

После завершения ремонтных работ на проспекте Химиков маршруты к социально значимым объектам станут комфортнее и безопаснее для детей и их родителей, а также для приезжающих на учебу студентов.

Капитальный ремонт в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на проспекте Химиков ведётся поэтапно. В 2020 году был выполнен ремонт проспекта Химиков от Комсомольского проспекта до бульвара Строителей, в 2021-м работы ведутся на участке от бульвара Строителей до улицы Волгоградской.

Дорожники меняют асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, устанавливают новый бортовой камень. Также на проспекте Химиков появились велосипедные дорожки, соединенные с недавно построенной велодорожкой по ул. Ворошилова. Для удобства кемеровчан на всей протяженности тротуара выполнено понижение уровня бордюра на подходах к пешеходным переходам.

Проспект Химиков - один из примеров комплексного подхода к реновации городской среды. И на эту цель "работают" сразу несколько федеральных, региональных и городских проектов и программ. В результате окружающее пространство меняется качественно. Преображается весь микрорайон.

Установлены 5 новых остановок общественного транспорта, заменены 124 уличных светильника на трех участках линии наружного освещения, установлены три детские площадки, выполнен ремонт фасадов 11 жилых домов по пр. Химиков, ул. Ворошилова и бульвару Строителей, идёт обновление дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Жительница дома по пр. Химиков, 14 Галина Мусаева по-хозяйски оценивает происходящие в районе изменения:

- Довольно красиво стало, сами видите. Напротив была большая свалка - и вот все зачищено. Я считаю, что это очень даже замечательно. Дома покрасили. Раньше такая серость стояла, все одинаковые были, один цвет, как в фильме "Ирония судьбы". Теперь всё выглядит намного интереснее. Мы довольны, - поделилась впечатлениями горожанка.

Александр Александрович часто катается на велосипеде вдоль пр. Химиков.

- Теперь асфальт ровный, не разбитый, не надо вилять туда-сюда. Сейчас совсем другое дело, - отметил молодой человек.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Кемерове запланирован ремонт 24,7 км дорожного покрытия на 25 участках в разных районах города. На сегодня дорожные работы завершены на шоссе Леонова и ул. Рукавишникова, еще на 9 участках ремонт в финальной стадии, 6 объектов - в процессе ремонта. Гарантия подрядных организаций на все выполненные работы - 5 лет.

Материал предоставлен администрацией города Кемерова