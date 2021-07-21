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21.07.2021 16:52
Рубрика: Власть

Искусство перехода и образование со спальней

Текст: Дмитрий Машуков
Губернатор Красноярского края Александр Усс провел с перерывом в сутки два выездных штаба. Их темами стали уникальные объекты строительства. В одном случае речь идет о самой крупной в азиатской части России школе. В другом - о возведении алюминиевого моста, обещающего стать не только частью пешеходной инфраструктуры, но и своего рода объектом искусства.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В среду, 21 июля, глава региона провел выездной штаб по строительству пешеходного перехода через улицу Карла Маркса столицы края - в районе филармонии. Александр Усс принял доклад мэра Красноярска Сергея Еремина о ходе работ, а после инспекции посетил цеха металлургического завода, где производятся детали инженерного сооружения.

На объекте уже завершены археологические изыскания, закончены свайные работы, установлена часть опор, продолжается сборка пролетов моста. Все идет по графику, строительная готовность - 25 процентов. Согласно планам, пешеходный переход будет готов под занавес года - в декабре 2021-го.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Все работы идут по плану, и у меня нет никаких сомнений в том, что мост будет построен в срок. В этом году красноярцы смогут оценить его не только как элемент пешеходной инфраструктуры, но и как арт-объект. Считаю, что новый надземный переход станет еще одной изюминкой Красноярска и будет визуально перекликаться с другим вантовым мостом по соседству - Виноградовским. Предлагается его назвать "Арфа", поскольку так называются его вантовые крепления. Детали пролетных строений моста изготавливаются на Красноярском металлургическом заводе - нашем легендарном предприятии, которое сейчас переживает второе рождение благодаря участию в проекте "Красноярская технологическая долина", поддержанном на федеральном уровне.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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По словам главы Красноярска Сергея Еремина, новый мост - это переход на "другой уровень комфорта для горожан". Объект свяжет в единый архитектурный и световой ансамбль площадь у Большого концертного зала и набережную Енисея возле Музейного центра. Это дополнительное звено для соединения общественных пространств в одну пешеходную зону.

Мост будет состоять из более чем четырех тысяч деталей. Это уже четвертый алюминиевый мост, возводимый с активным участием металлургического завода. Производство деталей для таких объектов - пример глубокой переработки первичного алюминия, перспективного направления металлургической отрасли, включенного в проект особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина". Проект ОЭЗ поддержан Правительством России и входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края напомнили: пешеходный мост на улице Карла Маркса был признан аварийным и демонтирован в 2015 году. Учитывая важность этой "переправы" для горожан, в феврале прошлого года губернатор поручил администрации Красноярска ускорить возведение нового моста.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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А накануне, 20 июля, Александр Усс провел выездной штаб по строительству школы в районе Бугач столицы края. Участники обсудили график работ, новации проекта и развитие инфраструктуры, информирует пресс-служба правительства региона.

Школа станет самой большой за Уралом. Она рассчитана на 1550 учеников, предполагается работа 62 классов. Объект возводится в рамках национального проекта "Образование", причем за счет трех бюджетов - федерального, регионального и местного. Стоимость реализации - 1,8 млрд рублей. Готовность - 40 процентов.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Масштаб этой школы впечатляет. И не только количеством учащихся, но и всей сопутствующей инфраструктурой, которая обеспечит полноценное обучение и комфортное пребывание. Мы уже несколько лет "зачищаем" последствия необдуманной градостроительной политики прошлого, когда появился такой большой микрорайон без единого объекта социальной поддержки. Со временем эта школа также будет востребована и жителями пригорода. До 2024 года планируем построить восемь школ в Красноярске. В 2021-2022 годах в крае построим 10 школ, из них пять - в текущем году.

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что в микрорайоне будет создан образовательный кластер, не имеющий пока аналогов за Уралом. Реализуется ряд новаций. Например, в младших классах для групп продленного дня предусмотрены раздельные спальни для мальчиков и девочек. Намечено создание спортивной зоны с футбольным полем, хоккейной коробкой, павильоном для переодевания, а также общественное пространство. Весь этот комплекс войдет в большую рекреационную территорию для жителей микрорайона Бугач.

Новая школа позволит сократить более чем на 20 процентов так называемый "перекомплект" - переполненность близлежащих образовательных учреждений района.

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